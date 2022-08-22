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【大行看法】安本：中國股市短期保持區間波動　料下半年市況逐步改善

股市 12:22 2022/08/22

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安本：中國股市短期保持區間波動　料下半年市況逐步改善

安本中國股票主管姚鴻耀表示，中國採取貨幣寬鬆措施應對疫情，但經濟仍未完全顯示出強勁的復甦跡象，因此，預計中國股市在短期內將保持區間波動。安本認為，當局最近的支持性言論是一個正面信號，故對前景保持樂觀，特別是在今年下半年刺激措施開始在整個系統中發揮作用的情況下。

儘管未來一段時間仍具挑戰，但安本指，看到封城對增長的影響正在消散，監管壓力也可能隨著時間的推移而緩解。中國的逆週期貨幣和財政政策寬鬆也為經濟提供了重要支持。因此，預計今年下半年股市狀況將有所改善，中國的長期增長潛力保持不變。

姚鴻耀指，從近期政治局會議上的言論來看，當局應該會支持繼續以可持續的方式發展平台經濟，並對其實落實常態化監管。當中還特別提到為一些之前停擺的技術投資項目開綠燈。國家反壟斷監管機構也表示，它已經標準化和簡化了公司報告併購交易的流程。該行指，更清晰、破壞性更小的監管前景應該會慢慢提高投資者的信心，並有助投資者對平台或電子商務公司進行多次估值重估，給予公司所需的信心作投資和發展。

安本稱，對具備質素的公司在即將到來的業績期公佈的相對盈利彈性保持樂觀，亦繼續對下半年的中國經濟前景持樂觀態度。

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編輯：袁諾曦

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