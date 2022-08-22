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【蘋果保養】 蘋果延長兩款iPhone保養期　全球通用

科技 14:05 2022/08/22

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蘋果（Apple） 去年承認，部分iPhone 12出現聽筒沒聲音的問題，因此推出「iPhone 12聽筒沒聲音可免費維修計畫」，只要符合該計畫機型，就能夠免費維修。事隔一年蘋果再宣布，由手機上市日期起計算，所有受影響的iPhone 12或iPhone 12 Pro可獲最長3年的保養。

【四川限電】蘋果供應商BOE：將調整四川業務　4條屏幕生產線影響有限

【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone

蘋果指出，相關保養計畫在去年8月推出，當時對出售兩年內的iPhone 12或iPhone 12 Pro提供免費維修，現時將保養期延長一年，並且全球通用。

是次計畫涵蓋受影響的iPhone 12或iPhone 12 Pro設備，如果用戶的iPhone 12或iPhone 12 Pro在撥打或接聽電話時，聽筒沒有發出聲音，即可能符合維修服務資格，涉事的iPhone 12和 iPhone 12 Pro均在2020年10月至2021年4月期間生產。而iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max幾款，則不在是次方案的範圍內。

【VPN】研究人員揭iOS漏洞致VPN失效　蘋果知情卻不修正

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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