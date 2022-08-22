【蘋果保養】 蘋果延長兩款iPhone保養期　全球通用

蘋果（Apple） 去年承認，部分iPhone 12出現聽筒沒聲音的問題，因此推出「iPhone 12聽筒沒聲音可免費維修計畫」，只要符合該計畫機型，就能夠免費維修。事隔一年蘋果再宣布，由手機上市日期起計算，所有受影響的iPhone 12或iPhone 12 Pro可獲最長3年的保養。

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蘋果指出，相關保養計畫在去年8月推出，當時對出售兩年內的iPhone 12或iPhone 12 Pro提供免費維修，現時將保養期延長一年，並且全球通用。

是次計畫涵蓋受影響的iPhone 12或iPhone 12 Pro設備，如果用戶的iPhone 12或iPhone 12 Pro在撥打或接聽電話時，聽筒沒有發出聲音，即可能符合維修服務資格，涉事的iPhone 12和 iPhone 12 Pro均在2020年10月至2021年4月期間生產。而iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max幾款，則不在是次方案的範圍內。

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責任編輯：曾曉汶

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