【數碼轉型】報告：78%企業稱缺乏數據目錄　難以識別雲端數據

▲ 如果沒有數據目錄，企業就很難了解它們有哪些數據、數據如何被使用，以及誰擁有這些數據。（資料圖片）

愈來愈多企業實行數碼轉型，並會把資料數據轉移至雲端管理，但美國金融機構Capital One發表報告《New Data Management Models Are Essential To Operate In The Cloud》指出，多達78%企業表示由於缺乏數據目錄（data cataloging），因此出現難以識別雲端數據的情況。

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該報告指出，企業目前面臨的最大數據挑戰之一，是充分了解其數據財產的複雜性，78%企業認為缺乏數據編目是首要挑戰。如果沒有數據目錄，企業就很難了解它們有哪些數據、數據如何被使用，以及誰擁有這些數據等，繼而導致數據質量差（80%）、難以理解數據（76%）以及缺乏數據可觀察性（74%）等其他關鍵挑戰。

82%企業認為預測和控制成本也是數據生態系統的挑戰，而隨著數據量和使用量的擴大，不透明性將阻礙會計和成本效率。如果沒有預測和管理雲端成本的能力，企業將發現很快會超出預算。

雲端人才持續短缺 影響數據管理質素

再者，持續短缺的雲端人才也影響著數據管理質素。大部分企業都表示，他們沒有足夠的相關專業團隊與工具之間進行協作，來實現他們的預期結果。

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然而，數據保護、數據質量和基礎設施管理仍然是數碼轉型的關鍵能力，74%企業表示已開始為解決以上關鍵挑戰作準備，以確保他們從數據中獲得最大的收益，並能大規模地利用這些數據，提高成本效率，作出更明智的決策。

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責任編輯：陳卓賢