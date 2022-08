【數碼轉型】報告：78%企業稱缺乏數據目錄　難以識別雲端數據

▲ 如果沒有數據目錄,企業就很難了解它們有哪些數據、數據如何被使用,以及誰擁有這些數據。(資料圖片)

愈來愈多企業實行數碼轉型,並會把資料數據轉移至雲端管理,但美國金融機構Capital One發表報告《New Data Management Models Are Essential To Operate In The Cloud》指出,多達78%企業表示由於缺乏數據目錄(data cataloging),因此出現難以識別雲端數據的情況。

該報告指出,企業目前面臨的最大數據挑戰之一,是充分了解其數據財產的複雜性,78%企業認為缺乏數據編目是首要挑戰。如果沒有數據目錄,企業就很難了解它們有哪些數據、數據如何被使用,以及誰擁有這些數據等,繼而導致數據質量差(80%)、難以理解數據(76%)以及缺乏數據可觀察性(74%)等其他關鍵挑戰。

82%企業認為預測和控制成本也是數據生態系統的挑戰,而隨著數據量和使用量的擴大,不透明性將阻礙會計和成本效率。如果沒有預測和管理雲端成本的能力,企業將發現很快會超出預算。

雲端人才持續短缺 影響數據管理質素

再者,持續短缺的雲端人才也影響著數據管理質素。大部分企業都表示,他們沒有足夠的相關專業團隊與工具之間進行協作,來實現他們的預期結果。

然而,數據保護、數據質量和基礎設施管理仍然是數碼轉型的關鍵能力,74%企業表示已開始為解決以上關鍵挑戰作準備,以確保他們從數據中獲得最大的收益,並能大規模地利用這些數據,提高成本效率,作出更明智的決策。

