【解讀｜內房】內房股急彈、旭輝曾升逾一成　受惠三因素

中央直接及間接出台更多支持內房行業的措施，內房股周一（22日）早段彈高，旭輝 （00884） 曾升逾11%，高見2.42元，現升9.2%，報2.37元，寶龍地產 （01238） 升8.1%，報1.07元，雅居樂 （03383） 升7.3%，報2.65元，美的置業 （03990） 及弘陽地產 （01996） 均升逾6%，碧桂園 （02007） 升4.8%，報2.61元，其他內房股亦升逾1%至3%。

內地下調LDR，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。東方證券首席經濟學家邵宇認為，對於房地產市場來說，「降息」對於居住型需求都具備一定的吸引力，銀行如果因此更多放貸動力的話，將帶來更多正面影響。但考慮到房住不炒的大前提，能否大幅度刺激住房需求仍待觀察，後續仍然具備降息空間。

同時，據指監管部門正在研究將民企債券融資金額納入券商分類評價的加分因素。若消息屬實，料房企融資亦有望受惠。

中央以政策性銀行專項借款保交樓

另外，上周五中國住建部指出，住建部、央行、財政部等有關部門近日出台措施，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，精準聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用。

銀河聯昌證券指，政策性銀行直接參與為內房提供流動性，是重要且更有效，因為傳統商業銀行會出於風險考慮而缺乏動力。為了避免更多項目面臨停工，認為解決開發商的流動性問題是最終的解決方案，監管機構應考慮政策性銀行向開發商提供貸款作為臨時政策。

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編輯：袁諾曦