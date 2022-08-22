【手機大戰】華為下月6日舉行發布會　Mate 50系列將登場　

繼8月的摺機大戰，9月也將迎來旗艦手機大戰。日前就有消息傳出，今年蘋果的秋季發布會將提前召開，定於9月7日。華為不甘示弱，決定搶先蘋果作官方宣布，向大眾公布華為Mate 50系列及全場景新品秋季發布會將於9月6日舉行。

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華為在官方微博宣布，華為秋季發布會將於9月6日舉行，主題定為：「破曉而出，巔峰相見。」從海報中也可看到一個金色圓環，據內地媒體《IT之家》預測，圓環是代表Mate 50 Pro後置相機的標誌性元素。

▲ （華為微博資料圖片）

綜合不同傳聞報道，Mate 50 系列將配備6.76吋BOE曲面屏，支持120Hz刷新率、運行HarmonyOS 3.0操作系統、搭載驍龍8Gen 1 4G處理器、內置4400mAh電池、支援66W快充、至少配備IMX766傳感器的5,000萬像素主攝等。

據彭博社報道指，蘋果今年的發表會將可能於9月7日舉行，有機會與華為正面交鋒。不過目前蘋果則仍未正式宣布發布會日期，屆時旗艦手機戰場會否激起腥風血雨，就要待蘋果的官方宣布了！

責任編輯：曾曉汶

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