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【解讀│中國限電】高盛：旱災造成的原材料供應短缺問題只屬短暫性　更關注穀物產量的長遠影響

股市 11:24 2022/08/22

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【解讀│中國限電】高盛：旱災造成的原材料供應短缺問題只屬短暫性　更關注穀物產量的長遠影響

內地受旱災影響，加上水電發電量少於預期，四川省多區出現限電，中央要求電力首先保民生。高盛認為，內地限電下，鋁、電動車原材料等工業原材料供應將受到影響，同時高溫天氣及乾旱將會影響穀物產量，但相信天氣造成的原材料供應短缺問題只屬短暫性，但對穀物供應的影響則較長遠，特別是米糧。

四川限電恐令電動車關鍵原材料鋰供應受阻　分析：鋰價料升至50萬元人民幣【下一頁】

高盛指，按年化產能計算，預期約36萬噸鋁產能自8月中開始暫停，約佔全總產能0.8%，若限電情況持續，預期額外會有30萬噸產能停產。不過，雲南的鋁產能佔去年內地鋁出口約8%，可成為鋁產能的動力，而且暫時未有受限電影響，當地冶煉廠亦指產能未有中斷。

電動車原材料方面，預期5至7日的減產，只佔全月行業產量約4%至5%，但對於氫氧化鋰及磷酸鐵鋰電池的影響則較大。高盛預期，電動車相關行業在電力供應上料會排較優先位置，而且基於上游原材料未有出現短缺問題，相信因限電期間失去的產能很快便能填補。

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相關文章：【限電停產】中國多省再傳限電、四川「60年罕見乾旱」多廠停產　重慶擴大工業限電至下周、電力股齊升（第三版）

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編輯：陳韻妍

港股 新能源 大行報告 中國市場 電動車 發電量 旱災 電力 天氣 四川省
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