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英百大企業CEO年薪增39% 平均達3153萬元

環球社會熱點 11:24 2022/08/22

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英國早前已有研究發現，英國僱員薪金增幅兩極化。最近再有英國調查發現，英國百大企業行政總裁去年年薪增幅近4成，平均達340萬英鎊（約3,153.6萬港元）。薪金上漲令英國行政總裁平均年薪是普通工人的109倍，差距較2020年時的79倍再度加大。

倫敦地鐵同巴士加入罷工 首都交通續停擺 【下一頁】

英國智庫High Pay Centre及英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）調查發現，富時100指數成分股企業行政總裁在2021年時，年薪增長了39%，中位數亦升至340萬英鎊。英國首席行政總裁平均收入是英國普通工人的109倍，差距較2020年時的79倍再度擴大。

研究同時指，英國2020年新冠疫情期間，很多企業管理層人員皆自願減薪，因此當年首席行政總裁年薪中位數僅為250萬英鎊（約2,318.8萬港元）。但2021年數據亦較2019年，即疫情大流行前錄得的325萬英鎊（約3,014.5萬港元）高。

英國工資明增實減 職位空缺近兩年首現跌幅 【下一頁】

數據亦顯示，9成富時100大企業首席行政總裁皆獲得年度獎金，數目亦從2020年的82.8萬英鎊（約768萬港元），躍升至140萬英鎊（約1,298.5萬港元）。整體而言，100大企業花費在224名高層的獎金共逾7.2億英鎊（約66.7億港元）。

當中出價最高的是經營金礦的Endeavour，其首席總裁Sebastien De Montessus去年薪酬達1,690萬英鎊（約1.56億港元）。藥廠阿斯利康（AstraZeneca）總裁Pascal Soriot則以1,390萬英鎊（約1.29億港元）位居第二。

TUC秘書長Frances O’Grady表示，首席行政總裁薪金正在飆升，但工人階層的實際工資卻創20年以來最大跌幅。薪酬政策不平衡導致工人和僱主之間的差距擴大，正加劇生活成本危機。她呼籲政府引入嚴格規定限制企業高層薪酬，包括在公司制定薪酬委員會中增加工人代表等。

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責任編輯：李俊儀

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