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【烏克蘭戰爭】俄軍襲烏核電站鄰近城市 恐釀核災（第二版）

環球政治 17:14 2022/08/22

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俄烏戰爭持續近半年，烏克蘭警告俄方或會發動更嚴重襲擊。烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠鄰近城市地區周末連番遇襲，令外界憂慮會大幅增加核災發生的風險。

「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭 【下一頁】

（第二版加入俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表加季洛夫説法）

扎波羅熱鄰近城市尼科波爾（Nikopol）周末遇襲，當地政府官員列玆尼琴科（Valentyn Reznichenko）於社交平台Telegram透露，尼科波爾一夜間分別遭5次襲擊。他指有25枚炮彈擊中這座城市，導致一間工業廠房起火，3,000名居民的電力供應遭切斷。

俄烏兩軍在扎波羅熱附近交戰，而且烏克蘭南部城鎮沃玆涅先斯克（Voznesensk）上周六（20日）遭到導彈襲擊，距離烏克蘭第二大核電廠不遠，引發外界憂慮出現核事故。

南部港口城市敖德薩（Odesa）也遭到炮彈襲擊，俄軍一夜之間由黑海向當地發射5枚俄羅斯Kalibr巡航導彈。

其中兩枚遭烏克蘭防空系統擊落，三枚擊中農業目標，但沒有人受傷。

俄軍周日（21日）也表示，發射導彈摧毀烏克蘭一個彈藥庫，其中更裝有用於美國製「海馬士」（HIMARS）火箭的導彈。而基輔當局就指，俄軍擊中一個糧倉。

烏克蘭總參謀部於Facebook每日更新提到，俄軍過去24小時内於頓巴斯（Donbas）發動數次襲擊未遂。但俄軍仍成功襲擊位於赫爾松（Kherson）及尼古拉耶夫（Mykolaiv）邊界的地區，而尼古拉耶夫周日遭多枚S-300炮彈襲擊。

【北溪一號】俄關閉天然氣管道3日維修 斷歐洲供應 【下一頁】

周三（24日）將為烏克蘭獨立日及俄烏戰爭踏入半年的日子，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日發表視像演説呼籲保持警惕，警告莫斯科或會嘗試特別醜陋的事情（something particularly ugly）。

澤連斯基更表示，他已經與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）討論所有威脅，更指烏克蘭所有合作夥伴都已經知道俄羅斯本周有可能會有哪些行動。

俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表加季洛夫（Gennady Gatilov）粉碎和談希望，稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）不可能會面。

加季洛夫指聯合國已變得過於政治化，無法有效調解和談，更形容俄羅斯、烏克蘭和支持澤連斯基的西方大國之間的聯繫已中斷。

他透露俄方與西方代表團沒有聯繫，不曾與對方見面，私下也不會接觸。他目前認為沒有任何外交接觸的可能性，更指衝突持續時間愈長，就愈難循外交方式解決。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與馬克龍周日通電話，呼籲各方保持克制避免在核電廠附近展開軍事行動。他們強調確保核設施安全的重要性，以及他們對烏克蘭的堅定承諾。

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責任編輯：鄭錦玲

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