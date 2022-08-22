【烏克蘭戰爭】俄軍襲烏核電站鄰近城市 恐釀核災

俄烏戰爭持續近半年，烏克蘭警告俄方或會發動更嚴重襲擊。烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠鄰近城市地區周末連番遇襲，令外界憂慮會大幅增加核災發生的風險。

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扎波羅熱鄰近城市尼科波爾（Nikopol）周末遇襲，當地政府官員列玆尼琴科（Valentyn Reznichenko）於社交平台Telegram透露，尼科波爾一夜間分別遭5次襲擊。他指有25枚炮彈擊中這座城市，導致一間工業廠房起火，3,000名居民的電力供應遭切斷。

俄烏兩軍在扎波羅熱附近交戰，而且烏克蘭南部城鎮沃玆涅先斯克（Voznesensk）上周六（20日）遭到導彈襲擊，距離烏克蘭第二大核電廠不遠，引發外界憂慮出現核事故。

南部港口城市敖德薩（Odesa）也遭到炮彈襲擊，俄軍一夜之間由黑海向當地發射5枚俄羅斯Kalibr巡航導彈。

其中兩枚遭烏克蘭防空系統擊落，三枚擊中農業目標，但沒有人受傷。

俄軍周日（21日）也表示，發射導彈摧毀烏克蘭一個彈藥庫，其中更裝有用於美國製「海馬士」（HIMARS）火箭的導彈。而基輔當局就指，俄軍擊中一個糧倉。

烏克蘭總參謀部於Facebook每日更新提到，俄軍過去24小時内於頓巴斯（Donbas）發動數次襲擊未遂。但俄軍仍成功襲擊位於赫爾松（Kherson）及尼古拉耶夫（Mykolaiv）邊界的地區，而尼古拉耶夫周日遭多枚S-300炮彈襲擊。

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周三（24日）將為烏克蘭獨立日及俄烏戰爭踏入半年的日子，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日發表視像演説呼籲保持警惕，警告莫斯科或會嘗試特別醜陋的事情（something particularly ugly）。

澤連斯基更表示，他已經與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）討論所有威脅，更指烏克蘭所有合作夥伴都已經知道俄羅斯本周有可能會有哪些行動。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與馬克龍周日通電話，呼籲各方保持克制避免在核電廠附近展開軍事行動。他們強調確保核設施安全的重要性，以及他們對烏克蘭的堅定承諾。

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責任編輯：鄭錦玲