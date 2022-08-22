【阿里巴巴9988】大股東軟銀表示 減持阿里為證明財務穩健

阿里巴巴(09988)大股東日本軟銀集團(日：9984)財務總監後藤芳光接受外電訪問時表示，減持阿里股份是希望安撫投資者，證明集團財務穩健，並消除市場對軟銀需要額外資金回購股本的可能性；否認軟銀與貸款人的關係因虧損而受影響。至2時45分，阿里報89.1元，跌0.4%。

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對於部分投資者懷疑出售阿里持股是軟銀為了解決迫在眉睫的財務危機，後藤芳光指，出售阿里持股就一如前年３月疫情剛爆發時，軟銀出售本土手機部門和減持美國電訊商T-Mobile一樣，是為了證明集團財政上有彈性。

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另外內媒報道，阿里旗下外賣平台營運商餓了麼和抖音共同宣布達成合作。雙方表示，將攜手探索本地生活服務的新場景升級，通過優質的內容、豐富的商品和高效的物流配送，深度連接商家與消費者，在視頻化時代帶來「即看、即點、即達」的本地生活新體驗。餓了麼將基於抖音開放平台，以小程序為載體，與抖音一起通過豐富的產品場景和技術能力，助力數百萬商家為6億抖音日活用戶提供從內容種草、在線點單到即時配送的本地生活服務。

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