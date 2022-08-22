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【異動股】擬配股收購大股東兩物業 國美復牌全日大跌兩成

股樓投資 16:16 2022/08/22

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國美零售(00493) 宣布，擬向控股股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，預期發行股份方式結算部分或全部代價。該股今日復牌即遇沽壓，全日下跌20%收報0.232元。

【阿里巴巴9988】大股東軟銀表示 減持阿里為證明財務穩健  詳情請看【下一頁

收購項目方面，國美商都位於北京中關村豐台科技園區，總建築面積52.46萬平方米，包括8層高購物中心及有關餐飲、娛樂及配套設施，辦公大樓，酒店公寓，共2,819個車位。集團計劃在８層高購物中心內容納約300間全品類電器及電子消費品製造商，而湘江玖號位於湖南省長沙市岳麓區濱江景觀道濱江路168號，總建築面積13萬平方米，包括6層高購物中心和餐飲、娛樂及配套設施，以及能提供680個車位。該集團計劃將湘江玖號發展成為娛樂之都。集團表示，實物資產注入後，能夠大幅提升本公司資產充足率。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

國美又表示，為進一步專業化地做好售前售中售後全服務閉環及增值服務的盈利能力，公司將考慮於適當時候以大幅度優惠價格，向控股股東收購安迅物流部份股權，達成公司獲得安迅物流的控股權益的目的。

【高息股】希慎上半年少賺86% 毎股派中期息0.27元  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

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撰文 : 李尚毅

國美零售（00493） 港股

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