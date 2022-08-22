【環保科技】城大研打印式「柔性太陽能電池」　適合香港市區應用

▲ 該電池的關鍵材料為化學合成的有機半導體，適合於大面積卷對卷印刷加工，能大幅降低製造成本。（香港城市大學）

太陽能屬於可再生能源，但香港山多平地少且高樓密集，較難應用以傳統晶硅太陽能電池組成的地面電站。香港城市大學的研究團隊發明了打印式「柔性太陽能電池」，是一種適合香港市區應用的光伏技術，同時也藉該技術開發了具有隔熱節能的「透明智能窗戶」。

【招聘攻略】能源管理工程師 需「以人為本」提出創新方案

能大幅降低製造成本

由城大材料科學及工程學系任廣禹教授及葉軒立教授率領的研究團隊，開發了一種如菲林般輕薄、又可彎曲的第三代「柔性太陽能電池」。該電池的關鍵材料為化學合成的有機半導體，適合於大面積卷對卷印刷加工，能大幅降低製造成本，而且具有輕柔、半透明、顏色可調、以及兼具發電、隔熱多功能集成等突出優勢。

【綠色科技】比爾蓋茨斥過億投資製冷技術初創 緩解全球暖化速度

研究團隊亦透過該技術，研發出既能以光伏發電，亦具有隔熱節能的「透明智能窗戶」，可望提升光伏建築的節能效能。此外，該技術亦獲得本港企業應用，研發出防水、隔熱和不碎新型複合材料「太陽能地磚 」。

首創節能「透明智能窗戶」

葉軒立教授指出，這種有機光伏電池（Organic photovoltaics, OPV）在光伏建築一體化、光伏智能溫室大棚、車載光伏供電、室內光伏等領域具有更大的應用潛力，其中半透明的有機光伏薄膜更有希望能集成於建築玻璃上，或直接造成能捲曲的光伏發電窗簾，從而擴大可再生能源在市區環境中的應用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢