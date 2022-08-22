【解碼｜小米】高盛：新機系列反應不錯、惟料物聯網未來幾季收入將受壓　一文看清大行對小米業績看法 （不斷更新）

▲ 一文看清大行對小米業績看法

小米 （01810） 次季收入約701.71億元（人民幣，下同），按年跌20.1%，好過預期的698億元，經調整純利約20.81億元，按年跌67.1%，好過預期的19.88億元。本文將歸納市場對小米表現和前景的看法。

高盛：新機系列反應不錯 惟料物聯網未來幾季收入將受壓

高盛表示，小米次季業績大致合符預期，市場需求受到通脹、外匯波動、地緣政治和疫情在內地反覆的影響，小米管理層集中提升集團全球規模以減輕每個市場的負面影響，並加強其核心能力。

該行指，中國存貨水平回復健康水平，但外國市場卻需要額外多一、兩季才可回復，。至於新機小米12S系列、MIX Fold 2過去兩個月反應不錯，有助公司自618網購節後維持品牌增長動力。該行預料下半年將在大眾及高端市場各有一個更重磅產品推出。

因海外市場需求降低，尤其是歐洲，物聯網收入未來幾季將見疲弱，高盛將小米2022至2024年收入預測平均下調2%，並預計智能手機出貨量分別由去年的1.9億下跌至1.61億、1.75億、1.87億部，目標價由16.8元下調至16元，維持「買入」評級。

花旗：重點觀察去貨情況 今明年不予厚望

花旗表示，小米次季表現不佳已大致是預期之中，由於宏觀因素轉弱，即使下半年有季節性旺季，但認為短期需求前景難以看好。雖然該行對小米長期前景維持正面看法，並提供周期性估值重估的機會，但是，小米存貨去貨率次季增至90.3日，從公司的存貨水平可見，第3季去貨程度依然蒙上陰影，而明年表現亦不寄予厚望。萬一第3季仍未能改善去貨率問題，恐出現更激烈的減價活動。

該行認為小米股價下行風險有限，估值處歷史範圍，相信當上述憂慮退去及市場有更真實的預期時，小米風險回報將變得吸引，維持「買入」評級，目標價17元。

瑞信：料下半年電動車開支增至25億元

瑞信表示，小米次季業績大致符合預期，好消息是公司在全球和中國市佔率分別按季上升1.5及1.7個百分點至13.8%和15.7%。高端電話比重有所提升，300至4000元電話與4000至5000元電話佔比分別提升3.5及2個百分點至18.2%及15.5%。該行相信，下半年智能電話出貨量及毛利率因芯片供應鏈紓緩而改善，預料今年全年出貨量為1.6億至1.7億部。

再者，瑞信認為管理層目標現金業務實現盈利，同時又繼續投入新業務，未來5年將有1000億元撥入研發項目，並預計下半年電動車的開支增多，料由上半年的10億元升至下半年的25億至30億元，維持「跑贏大市」，目標價14.2元。

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編輯：姚卓然