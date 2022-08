美國前NBA球星洛文欲赴俄 尋釋放在囚女籃球員

美國女子籃球員格里納因持有含大麻成分的產品而在俄羅斯被捕,她早前被判囚9年。美國前籃球員洛文表示,自己獲准前往俄羅斯,希望幫助格里納獲釋。不過,美國政府官員認為,洛文此行可能弊大於利。

現年61歲的洛文(Dennis Rodman)上周六(20日)向全國廣播公司(NBC)透露,他允許前往俄羅斯幫助格里納(Brittney Griner),並嘗試在本周內出發。洛文亦談及與俄羅斯普京(Vladimir Putin)關係,稱

「我太熟佢啦。」(I know him too well.)