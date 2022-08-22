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美國前NBA球星洛文欲赴俄 尋釋放在囚女籃球員

環球社會熱點 10:42 2022/08/22

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美國女子籃球員格里納因持有含大麻成分的產品而在俄羅斯被捕，她早前被判囚9年。美國前籃球員洛文表示，自己獲准前往俄羅斯，希望幫助格里納獲釋。不過，美國政府官員認為，洛文此行可能弊大於利。

美20歲大學生短炒Meme股BBBY 1個月勁賺近8.6億元 【下一頁】

現年61歲的洛文（Dennis Rodman）上周六（20日）向全國廣播公司（NBC）透露，他允許前往俄羅斯幫助格里納（Brittney Griner），並嘗試在本周內出發。洛文亦談及與俄羅斯普京（Vladimir Putin）關係，稱

「我太熟佢啦。」（I know him too well.）

特朗普集團長年心腹認罪 曾協助公司稅務詐騙15年 【下一頁】

然而，美國有官員表明，政府已向俄方提出釋放格里納的條件，任何在現有雙方溝通渠道外的協商只會使情況更加複雜，可能不利於格里納最終獲釋。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，政府提出條件加快加里納獲釋，據悉包括雙方交換囚犯。

31歲的格里納於今年2月時，因在俄羅斯的機場被發現持有含大麻成分的產品而被逮捕。案件已在本月4日宣判，格里納被裁定罪名成立，遭判處入獄9年及罰款100萬盧布（約13.2萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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