▲ 【中小企營商】滙豐推400億貸款計劃助中小企融資 企業增聘員工更可享現金回贈

滙豐推出全新400億元貸款計劃，加強支持香港中小企，協助他們取得銀行融資，貸款計劃將接受現有及全新的滙豐商業客戶申請，並涵蓋不同行業，而計劃除了提供融資及服務優惠外，客戶亦可獲新造分期貸款利息回贈，而企業增聘員工更可享現金回贈。

每增聘1位員工 可享1000元現金回贈

即日起至年底前，滙豐客戶透過計劃成功申請分期貸款，可享高達2萬元利息及現金回贈。其中，兩個月貸款利息回贈最高為1萬元，於指定期間每增聘1位員工，可享1000元現金回贈，最高可獲1萬元。

劉應彬11月離任金管局副總裁 金管局網頁登公告招聘接班人【下一頁】

新客戶同時獲豁免自動轉賬首2個月交易費，並豁免滙豐「智豐收」電子商務收款方案一次性設置費。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，推出全新貸款計劃，希望幫助作為經濟和社會基石的中小企應對短期挑戰，繼而投資於新機遇，不少中小企正著力提升營運模式的抗逆力，並利用科技支持業務增長，而隨本地經濟在下半年可望開始逐步改善，計劃將有助中小企擴展、增設職位和推行數碼化。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，香港商界需要投資於創新科技以及早轉型和增強效率，同時加快開發高端產品和服務，並提升可持續發展的表現。

藍籌新貴有冇得炒？即睇【開市追揸沽】

相關文章：【滙豐WoW Talk】滙豐推訪談節目邀領袖及精英探討亞洲財富機遇 首集嘉賓為Prenetics聯合創始人楊聖武

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐H按新客封頂息率加0.25厘、推首年定息按揭防加P 分析：定息方案吸引、其他港銀料跟隨（第二版）

編輯：陳韻妍