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【大行看法】瑞士寶盛鄧啟志：港股將靠穩並出現技術性反彈　未來數月恒指料徘徊19500至21500點　

股市 09:49 2022/08/22

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【大行看法】瑞士寶盛鄧啟志：港股將靠穩並出現技術性反彈　未來數月恒指料徘徊19500至21500點　

港股業績期步入高峰，瑞士寶盛私人銀行香港區研究部主管鄧啟志接受本報訪問時認為，是次業績期不太好但可接受，不少互聯網企業的業績較預期理想，但相對於上半年業績表現，市場更關注下半年內地的經濟情況，對市場的影響更大，該行預期中國今年經濟增長3%，估計未來2至3周會再有新刺激政策推出。

富時羅素全球股票指數半年檢　中概股成份股由美股換馬至港股【下一頁】

鄧啟志指，中央推出政策的力度，跟隨經濟表現而有轉化，5至6月經濟低潮時積極推政策，7月政策力度弱化，到8月初公布欠佳的7月份經濟數據後，人行再次出招，基於政策對經濟有滯後效應，相信中央會先觀察已推出的政策反應，才決定下一步行動。

內房續有針對性措施推出 不會一刀切放鬆

他預期，內房會繼續有針對性措施推出，不會一刀切放鬆，財政政策也會較積極，地方政府債務會再前置，並會推出消費相關政策支推動經濟增長。

鄧啟地表示，港股受美股波動性影響，但基本面則受中國左右，預期恒指會徘徊於19500至21500點，基於現已接近通道底部，加上7月至今的跌勢已差不多，預期港股會靠穩並出現技術性反彈，可部署買入盈利穩健及積極控制成本的互聯網股。

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記者：陳韻妍

港股 宏觀分析 中國市場 貨幣政策 經濟數據表現 私人銀行 中國人民銀行 恒生指數 美股 香港

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