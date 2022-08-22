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【解碼｜LPR】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期降至4.3%　分析稱非對稱降息突顯阻止內房再惡化之迫切性

股市 12:45 2022/08/22

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【LRP】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期LPR降至4.3%

中國8月貸款市場報價利率（LPR）出爐，一年期LPR由3.7%降至3.65%，遜預期的3.6%；五年期LPR由上月的4.45%降至4.3%，超預期的4.35%。

華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘表示，非對稱降息突顯了阻止房地產危機惡化的迫切性，尤其是在當前居民信心非常疲弱的情況下，降低房貸利率有助於幫助房地產銷售企穩。他指，未來政策路徑取決於住房市場恢復的情況，如果消費者情緒惡化，可能會進一步放鬆貨幣政策，可是地產銷售未來如果不能恢復，也將影響到人民幣匯率。人民幣兌美元今再走低，離岸人民幣一度低見6.852，創近兩年低，現跌逾400點，報6.83水平。

另外，華泰證券研究所副所長張繼強表示，7月信貸的塌陷很大程度上源於房地產，居民部門仍在延續降槓桿趨勢。對於房地產而言，保交樓是核心，但穩房價是關鍵，促進需求回暖才能讓整體行業重回正常軌道。目前二三線城市的房地產銷量按年跌幅還在30%至50%，對穩信貸和穩投資的拖累依然嚴重。這些因素決定了5年期LPR下調的必要性大增。

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編輯：姚卓然

 

中國 經濟 經濟現象 經濟衰退 LPR

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