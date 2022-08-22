  • 31°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒（附time code）

股市 11:22 2022/08/22

分享：

分享：

內地上周出乎預期減MLF（中期借貸便利），內地今日公布LPR（貸款市場報價利率），人行會否減息救市？上周五恒指季檢，中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 及百度 （09888） 染藍，由9月5日起生效，藍籌股新貴有冇炒作？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你解構車股業績部署。

Time Code
00：17 - 港股今日焦點速覽
01：59 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
03：26 - 亞太股市早段市況速報
04：21 - 美股9月加0.5厘及0.75厘機會接近  美股向下機會稍大
06：17 - 美股料有挾淡倉狀況   現階段開淡倉納指期貨13500點止蝕
09：07 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：33 - LPR有機會下調  內地貨幣政策寬鬆  惟內地爛尾樓問題未解決
11：45 - 大市成交金額少反映信心不足  博LPR下調買貨宜超短線
13：03 - 小米 （01810） 業績解讀   股價下調已反映績差
14：40 - 小米 （01810） 如挾高至12元可開淡倉    12.5元止蝕
15：54 - 招行 （03968） 業績分析  近期內銀股明顯跑輸大市  
16：45 - 市場關注內房債務問題   內銀股有減值損失及較大撥備
19：05 - 恒指新貴首選高追周大福 （01929）   中國神華 （01088） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888） 較不值博
22：11 - ET一周開倉：友邦 （01299） 、港交所 （00388） 、NextEra Energy， Inc.（NEE.US）   
28：55 - 港股開市早段市況速報
30；15 - 內地公布5年期以上LPR減15基點    減幅比MLF較多   
32：10 - 重磅大型銀行股再回A股向下機會大  非短炒投資者宜睇港股成交金額再決定入市
33：30 - 觀眾問股：商湯 （00020） 即將加入國指可吸納？
35：52 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？ 上望位？止蝕位？
37：35 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 仍是收息好選擇？
41：15 - 內地高溫持續可續炒電力股？   經濟下行社會用電量減少影響更大  
42：36 - 煤炭價格有機會回調利好電力股   惟不建議買入已炒高之電力股
44：19 - 東方海外 （00316） 派息慷慨股價彈   航運業有機會見頂不宜睇中長線
47：30 - 國務院延續實施新能源汽車免徵扣車稅政策   車股有貨點處理？
48：12 - 造車新勢力波動大建議落車    首選比亞迪 （01211）   車股8月營運數據成關鍵
49：58 - 阿里巴巴 （09988） 有被大股東軟銀減持隱憂   估值不算平料近期股價於8字頭浮沉
52；59 - 雅居樂 （03383） 值博率一般   未是最佳出手時機
56：45 - 港股、內地指數開市早段市況速報
57：23 - 消息股速報：美高梅中國 （02282） 、雅居樂集團 （03383） 、洛陽鉬業 （03993） 、中石化煉化工程 （02386） 、中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888）
59：40 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

 

責任編輯：何美澄

欄名 : 開市追揸沽

最新專欄文章 更多

【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月22日-26日）
2022/08/19
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月22日-26日）
【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？（附time code）
2022/08/15
【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？（附time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月15日-19日）
2022/08/12
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月15日-19日）
【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？（附Time code）
2022/08/08
【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？（附Time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月8日-12日）
2022/08/05
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月8日-12日）
投資推介 投資策略 市場動向 宏觀市場 北美市場 市場交易 個股分析 宏觀分析 市況分析 技術分析

上一篇文章

【解讀│中國限電】高盛：旱災造成的原材料供應短缺問題只屬短暫性　更關注穀物產量的長遠影響

下一篇文章

【TWTR】Twitter員工年終獎金據報將削半　因年初至今收入遭重大挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼　專家：鮑威爾講話或無驚喜　7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）
【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼　專家：鮑威爾講話或無驚喜　7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）
【港股市況】小米績後挫3%　藍籌新貴上揚　美團升逾2%、領恒指轉升（不斷更新）
【港股市況】小米績後挫3%　藍籌新貴上揚　美團升逾2%、領恒指轉升（不斷更新）
【香港經濟】陳茂波：倘下月美國再加息而本港拆息再升　最優惠貸款利率料跟隨上調
【香港經濟】陳茂波：倘下月美國再加息而本港拆息再升　最優惠貸款利率料跟隨上調
【解構恒指季檢】恒生指數4新貴自由流通市值均不足千億　罕見最少僅百億
【解構恒指季檢】恒生指數4新貴自由流通市值均不足千億　罕見最少僅百億
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款