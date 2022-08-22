【開市追揸沽】憧憬內地減息？藍籌新貴有冇得炒（附time code）

內地上周出乎預期減MLF（中期借貸便利），內地今日公布LPR（貸款市場報價利率），人行會否減息救市？上周五恒指季檢，中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 及百度 （09888） 染藍，由9月5日起生效，藍籌股新貴有冇炒作？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你解構車股業績部署。

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00：17 - 港股今日焦點速覽

01：59 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03：26 - 亞太股市早段市況速報

04：21 - 美股9月加0.5厘及0.75厘機會接近 美股向下機會稍大

06：17 - 美股料有挾淡倉狀況 現階段開淡倉納指期貨13500點止蝕

09：07 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：33 - LPR有機會下調 內地貨幣政策寬鬆 惟內地爛尾樓問題未解決

11：45 - 大市成交金額少反映信心不足 博LPR下調買貨宜超短線

13：03 - 小米 （01810） 業績解讀 股價下調已反映績差

14：40 - 小米 （01810） 如挾高至12元可開淡倉 12.5元止蝕

15：54 - 招行 （03968） 業績分析 近期內銀股明顯跑輸大市

16：45 - 市場關注內房債務問題 內銀股有減值損失及較大撥備

19：05 - 恒指新貴首選高追周大福 （01929） 中國神華 （01088） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888） 較不值博

22：11 - ET一周開倉：友邦 （01299） 、港交所 （00388） 、NextEra Energy， Inc.（NEE.US）

28：55 - 港股開市早段市況速報

30；15 - 內地公布5年期以上LPR減15基點 減幅比MLF較多

32：10 - 重磅大型銀行股再回A股向下機會大 非短炒投資者宜睇港股成交金額再決定入市

33：30 - 觀眾問股：商湯 （00020） 即將加入國指可吸納？

35：52 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾錢可買入？ 上望位？止蝕位？

37：35 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 仍是收息好選擇？

41：15 - 內地高溫持續可續炒電力股？ 經濟下行社會用電量減少影響更大

42：36 - 煤炭價格有機會回調利好電力股 惟不建議買入已炒高之電力股

44：19 - 東方海外 （00316） 派息慷慨股價彈 航運業有機會見頂不宜睇中長線

47：30 - 國務院延續實施新能源汽車免徵扣車稅政策 車股有貨點處理？

48：12 - 造車新勢力波動大建議落車 首選比亞迪 （01211） 車股8月營運數據成關鍵

49：58 - 阿里巴巴 （09988） 有被大股東軟銀減持隱憂 估值不算平料近期股價於8字頭浮沉

52；59 - 雅居樂 （03383） 值博率一般 未是最佳出手時機

56：45 - 港股、內地指數開市早段市況速報

57：23 - 消息股速報：美高梅中國 （02282） 、雅居樂集團 （03383） 、洛陽鉬業 （03993） 、中石化煉化工程 （02386） 、中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888）

59：40 - 財經日誌提提你

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*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：何美澄