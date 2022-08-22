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【港股市況】美團、小米跌2%　藍籌新貴翰森製藥升近半成　恒指低開200點（不斷更新）

股市 09:28 2022/08/22

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港股市況不斷更新

港股今早低開200點。美團 （03690） 、小米 （01810） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；國美零售 （00493） 復牌升逾8%，恒指低開200點，開報19572點。科指跌1.4%，報4133點。

解碼︰

【解構恒指季檢】恒生指數4新貴自由流通市值均不足千億　罕見最少僅百億

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：28】【內銀業績序幕】招行走低近2%　上半年按年多賺逾13%　6月底房地產業不良貸款率2.8%　較去年底升1.4個百分點

【09：26】【業績│燃氣股】新奧能源急挫逾6%創兩個月低　上半年少賺18%至31億人幣　中期息0.64港元

【09：26】【業績｜能源股】中石化煉化純利按年升0.6%至約13億元人民幣　中期息增3成、今早高開1.2%

【09：25】染藍股普遍逆市向上，中國神華  （01088） 升近2% 、周大福  （01929） 升逾2% 、翰森製藥  （03692） 升近半成、百度  （09888） 跌逾1%。國指方面，獲納入國指的商湯  （00020） 升逾2%。

【09：22】美團 （03690） 、小米 （01810） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；國美零售 （00493） 復牌升逾8%，恒指低開200點，開報19572點。科指跌1.4%，報4133點。

【小米業績】小米低開2%　王翔：下半年手機出貨量或好轉、庫存降至健康水平　次季收入跌兩成、經調整純利20億人幣同勝預期

【09：16】人行將一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.7%下調至3.65%，五年期貸款市場報價利率由4.45%下調至4.3%。

【LRP】中國8月LPR雙雙下調　一年期LPR降至3.65%、五年期LPR降至4.3%

【09：14】期指開報19508點，跌213點或1.1%。

【09：03】佳源國際控股 （02768） 開市前公布短暫停牌。

【08：56】國美零售 （00493） 今早復牌。國美零售向大股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，估值進行中，作價確尚未確定。

【國美493】國美零售向大股東黃光裕收購兩物業　作價待定、8.22復牌

【08：35】恒指黑期跌約241點，報19524點；道指期貨跌161點，報33545點。

【08：35】【業績 ｜化肥股】中國心連心化肥中期盈利大增49%、不派息　公司：料下半年化肥價格呈先低後高走勢

【08：34】中國神華  （01088）  、周大福  （01929）  、翰森製藥  （03692）  、百度  （09888）  納入恒生指數，國指方面納入商湯  （00020）  ，剔走中國太保  （02601） ，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】百度、神華、周大福、翰森製藥染藍　無股份剔走　商湯入國指

【08：05】【內房危機】內地據報擬將民企債券融資金額　納入券商分類評價之加分因素

【08：00】【盈警】雅居樂發盈警　料中期按年少賺50.9%至56.6%

【07：45】港股ADR收報19533點，跌239點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.92元，較港收市價低0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報310.55元，較港收市價低4.45元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低1.59元或1.8%。小米 （01810） ADR折合報11.31元，較港收市價低0.35元或近3%。

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【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【國美493】國美零售今早復牌高開8.6% 　向大股東黃光裕收購兩物業、作價待定
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