【港股市況】小米績後挫近5%　藍籌新貴逆市升、翰森製藥升逾6%　恒指低開200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早低開200點。美團 （03690） 、小米 （01810） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；國美零售 （00493） 復牌升逾8%，恒指低開200點，開報19572點。科指跌1.4%，報4133點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：57】金風科技 （02208） 跌逾13%，低見12.66元。金風科技中期盈利19.19億元人民幣，按年跌5.9%，不派中期息。

【09：55】美團 （03690） 低開2%後逆市轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.7%。

【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定 就像兩年半前出售T-Mobile部分持般

【09：52】體育用品股逆市造好，李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升2%；特步 （01368） 升逾4%。

【09：49】【大行看法】瑞士寶盛鄧啟志：港股將靠穩並出現技術性反彈 未來數月恒指料徘徊19500至21500點

【09：49】國美零售 （00493） 早段倒跌一成，破底低見0.255元，觸發市調機制。

【09：49】心連心 （01866） 績後下挫逾14%，低見4.76元。

【09：47】小米 （01810） 愈跌愈有，最新挫近半成，低見11.08元，成交2.7億元。

【小米1810】小米：印度業務遭查兼延長凍結存款、難估財務影響 但當地工廠依然正常運轉

【09：44】小米 （01810） 最新跌4%，低見11.18元。

【09：42】恒指跌幅收略為收窄，恒指最新跌約130點，報19642點；科指跌近1%，報4149點。

【09：40】此前獲納入港股通的弘業期貨 （03678） ，股價今早逆市再升逾9%，破頂高見2.19元。

【09：37】染藍股中國神華 （01088） 升近2% 、周大福 （01929） 升逾4% 、翰森製藥 （03692） 升逾6%、百度 （09888） 轉升0.6%。國指方面，獲納入國指的商湯 （00020） 升逾3%。

【恒指季檢】新晉藍籌周大福、翰森製藥升半成跑出 滙豐削權重挫2%

【09：34】內房股普遍逆市上揚，潤地 （01109） 升0.3%；碧桂園 （02007） 升4%；雅居樂 （03383） 升9%，龍湖 （00960） 升0.4%；中海外 （00688） 跌0.4%。

【09：32】小米 （01810） 開市後跌3%，早段低見11.3元。

【09：30】TCL電子 （01070） 績後挫11%，低見4.6元。TCL電子上半年列帳純利按年減少76.1%，至2.49億元。

【業績｜電視】TCL電子半年少賺76%至2.5億、不派息 扣除非經營項目後盈利增長

【09：28】【內銀業績序幕】招行走低近2% 上半年按年多賺逾13% 6月底房地產業不良貸款率2.8% 較去年底升1.4個百分點

【09：26】【業績│燃氣股】新奧能源急挫逾6%創兩個月低 上半年少賺18%至31億人幣 中期息0.64港元

【09：26】【業績｜能源股】中石化煉化純利按年升0.6%至約13億元人民幣 中期息增3成、今早高開1.2%

【09：25】染藍股普遍逆市向上，中國神華 （01088） 升近2% 、周大福 （01929） 升逾2% 、翰森製藥 （03692） 升近半成、百度 （09888） 跌逾1%。國指方面，獲納入國指的商湯 （00020） 升逾2%。

【09：22】美團 （03690） 、小米 （01810） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；國美零售 （00493） 復牌升逾8%，恒指低開200點，開報19572點。科指跌1.4%，報4133點。

【小米業績】小米低開2% 王翔：下半年手機出貨量或好轉、庫存降至健康水平 次季收入跌兩成、經調整純利20億人幣同勝預期

【09：16】人行將一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.7%下調至3.65%，五年期貸款市場報價利率由4.45%下調至4.3%。

【LRP】中國8月LPR雙雙下調 一年期LPR降至3.65%、五年期LPR降至4.3%

【09：14】期指開報19508點，跌213點或1.1%。

【09：03】佳源國際控股 （02768） 開市前公布短暫停牌。

【08：56】國美零售 （00493） 今早復牌。國美零售向大股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，估值進行中，作價確尚未確定。

【國美493】國美零售向大股東黃光裕收購兩物業 作價待定、8.22復牌

【08：35】恒指黑期跌約241點，報19524點；道指期貨跌161點，報33545點。

【08：35】【業績 ｜化肥股】中國心連心化肥中期盈利大增49%、不派息 公司：料下半年化肥價格呈先低後高走勢

【08：34】中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888） 納入恒生指數，國指方面納入商湯 （00020） ，剔走中國太保 （02601） ，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】百度、神華、周大福、翰森製藥染藍 無股份剔走 商湯入國指

【08：05】【內房危機】內地據報擬將民企債券融資金額 納入券商分類評價之加分因素

【08：00】【盈警】雅居樂發盈警 料中期按年少賺50.9%至56.6%

【07：45】港股ADR收報19533點，跌239點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.92元，較港收市價低0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報310.55元，較港收市價低4.45元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低1.59元或1.8%。小米 （01810） ADR折合報11.31元，較港收市價低0.35元或近3%。

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【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩