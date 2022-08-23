【恒指夜期+ADR】夜期升10點　騰訊美團ADR下跌（不斷更新）

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歐亞貨幣急跌，美滙指數突破109，歐元跌穿1算，低見0.9926，離岸人民幣曾跌逾0.5%，低見6.8693，美股收市急瀉643點，收報33063點，納指跌6%，不過夜期靠穩，收市仍升10點，收報19602點，期指將於下周二結算，走勢短綫有不確定性，藍籌股ADR下跌，騰訊及美團ADR齊跌。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.78 +1.0% 美團ADR 168.47 -1.5% 騰訊ADR 306.57 -1.3% 阿里巴巴美股 88.30 -0.2%

北水吸13億 買國美

北水續錄得13.3億元淨流入，連續三個交易日錄得淨流入。國美零售 （00493） 有3.7億元淨流入，中移動 （00941） 及李寧 （02331） 分別錄得1.6億元及1.4億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及港交所 （00388） 分別錄得8.6億元及1.9億元淨沽盤。

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美團撐恒指 騰訊跌

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 171.1 +0.7 +9.63 -36 李寧 70.75 +2.4 +6.73 37 安踏 88.45 +3.5 +5.62 26 騰訊 310.6 -1.4 -20.61 11 新奧能源 103.5 -14.3 -23.56 12 滙豐 49.3 -2.1 -34.93 10

港股低開200點。小米次季收入跌兩成、經調整純利20億人幣，小米績後曾挫半成，百度、神華、周大福、翰森製藥染藍，商湯入國指，藍籌新貴造好，商湯升4%。美團 （03690） 領大市曾轉升，惟反彈乏力。內房逆市升，雅居樂 （03383） 升逾6%；TCL電子 （01070） 、國美零售 （00493） 齊插兩成。小米跌逾3%；美團 （03690） 升0.7%，恒指跌116點，收報19656點，成交830.9億元。科指跌近1%，報4152點。

解碼︰

【解碼｜小米】花旗：重點觀察小米去貨情況、今明年不予厚望 一文看清大行對小米業績看法 （不斷更新）

【解讀｜內房】內房急彈、旭輝曾升逾一成 受惠三因素

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期靠穩，收市仍升10點，收報19602點

【23：10】恒指夜期升60點，報19652點

【21：10】恒指夜期無升跌，報19592點

【20：38】【中國經濟】人行召開部分金融機構座談會 要求保障房地產合理融資需求、加大對平台經濟的金融支持

【19：40】【業績｜旅遊】同程旅行上季經調整溢利跌73%至1億人幣

【19：20】【業績｜SaaS】明源雲上半年盈轉虧 錄經調整淨虧損3.4億人幣

【18：40】恒指夜期轉升39點，報19631點

【18：52】【業績︱化肥股】中國心連心化肥：年底資產負債率料降至65% 仍以25%或以上派息比率為目標

【18：29】【業績｜醫藥股】威高半年純利升21% 中期息8.6分增1成

【18：10】【業績】易鑫上半年經調整淨利近3.3億人幣 按年增358%

【17：59】【騰訊700回購】騰訊回購再斥3.5億元 股價收低於平均回購價

【17：55】恒指夜期升2點，報19594點

【17：51】【打風消息】天文台：熱帶風暴馬鞍料周四闖入本港400公里範圍 明晚或掛1號風球（不斷更新）

【17：45】【內銀業績序幕】郵儲銀行上半年按年多賺14.9% 個人房貸、內房貸款不良率俱升

【17：10】【解碼｜招行季績】內地減息或損淨利息收益率 滙豐環球研究報告削招行目標價20%至42.5元

【17：02】【業績｜食品】康師傅半年少賺38.4% 但派特別中期息6.63美仙

【16：58】【生科股】歌禮製藥中期產品收入增13.7倍至522萬人幣 期內虧損收窄兩成

【16：30】【新股IPO】百奧賽圖2315孖展暫錄近1.5億 公開發售獲1.7倍超額認購（不斷更新）

【16：10】內房逆市升，雅居樂 （03383） 升逾6%；TCL電子 （01070） 、國美零售 （00493） 齊插兩成。小米 （01810） 績後跌逾3%；美團 （03690） 升0.7%仍難撐大市，恒指跌116點，收報19656點，成交830.9億元。科指跌近1%，報4152點。

【16：07】【業績｜收租股】希慎利蘊蓮：香港要繼續放寬旅遊限制 以維持國際重要金融及貿易中心地位（第二版）

【16：00】TCL電子、國美零售挫約兩成，恒指U盤前跌83點，報19689點；科指跌0.8%，報4159點。

【15：39】【銀色債券2022】銀色債券保底息4厘 富邦提供8免優惠、富途全免認購費用 一文看清認購銀債優惠（不斷更新）

【15：29】恒指跌近100點，報19678點，跌94點；科指跌0.8%，報4157點。

【15：22】TCL電子 （01070） 尾市挫2成，低見4.13元。

【15：14】【新股IPO】零跑科技據報計劃最快本周闖關 擬集資117億

【15：09】中國投融資 （01229） 曾乾升逾1倍，高見0.76元，最新升93%，報0.58元，成交僅59萬元。

【14：59】香港航天科技 （01725） 預期中期虧損不少於4000萬元人民幣，相對去年同期虧損410萬元人民幣有所擴大。香港航天科技午後抽上，最新升逾26%，高見10.38元。

【14：58】大市午後反覆偏軟，恒指最新跌約55點，報19717點；科指跌0.7%，報4162點。

【14：41】美團 （03690） 午後升幅收窄至0.8%，報171.2元，今早曾升3%高見175.5元；小米 （01810） 跌3%；騰訊 （00700） 跌1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%。

【14：22】TCL電子 （01070） 跌幅進一步擴大至逾19%。

【14：10】新奧能源 （02688） 午後跌幅擴大，最新跌近14%，低見103.4元。

【14：04】手機設備股下挫，其中以本周公布業績的瑞聲 （02018） 表現最差，股價插逾8%，破底低見13.42元；舜宇 （02382） 、高偉電子 （01415） 跌逾3%；丘鈦 （01478） 跌逾4%。

【13：20】長汽 （02333） 午後升幅擴大至近13%，高見12.38元。

【13：12】雙財莊 （02321） 升幅擴大至逾三成，破頂高見1.07元創上市後新高，成交6938萬元。

【13：10】華置 （00127） 跌逾1%，低見2.22元。

【華置127】華置啟動英國「120 Fleet Street」重建活化工程 料重建後租金收入增至少2.5倍

【13：09】希慎 （00014） 績前偏軟，跌0.2%。

【13：05】恒指轉跌20點，報19752點；科指跌0.4%，報4173點。

【13：04】美團 （03690） 午後初段升幅略收窄至2%；小米 （01810） 跌逾3%。另外，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 跌0.4%。

【13：03】TCL電子 （01070） 跌逾16%，低見4.29元。

【13：00】港股午後初段升約27點，報19800點；科指跌0.1%，報4185點。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、中國移動、比亞迪電子（立即收看）

【12：34】【電動車】蔚來ET7即將在歐洲五國開放預訂並交付 股價中午收跌2.8%

【12：23】【業績｜收租股】希慎中期溢利大跌86% 派息27仙

【12：23】【大行看法】安本：中國股市短期保持區間波動 料下半年市況逐步改善

【12：05】【5G】工信部：截至7月底中國5G用戶數接近4.75億戶 按年增長93.2%

【12：00】小米 （01810） 績後跌逾3%，藍籌新貴上揚，商湯 （00020） 獲納入國指升逾4%，美團 （03690） 升近3%，領恒指半日升39點，報19812點，成交455.5億元；科指微跌1點，報4190點。

【11：48】恒指中午收市前升約32點，報19805點；科指跌0.04%，報4190點。

【11：44】【異動股】長汽股價急彈逾一成 第三代哈弗H6超級混動DHT雙子星據報今日登場

【11：43】東方海外 （00316） 股價回吐逾2%，低見227.4元。

【11：32】上證半日升0.6%；深證升0.9%；創業板指升1.2%。

【11：22】國美零售 （00493） 挫兩成，破底低見0.23元，再觸發市調機制。

【11：11】雙財莊 （02321） 升幅擴大至兩成，高見0.95元。

【11：06】中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升近9%；龍湖 （00960） 升2%。

【10：59】李寧 （02331） 升近4%；安踏 （02020） 升逾3%；特步 （01368） 升近6%。

【10：52】新奧能源 （02688） 跌幅擴大至逾一成，低見107元。

【10：46】雙財莊 （02321） 上市翌日，股價升逾7%，高見0.86元。

【10：41】平安健康（01833，原稱平安好醫生）績後升半成，高見20.85元。平安健康上半年股東應佔虧損達4.24億元人民幣，按年收窄51.8%。

【業績｜互聯網醫療】平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣 總裁：企業健康管理市場規模可達3萬億元

【10：39】美團 （03690） 最新升逾3%，高見175.5元。

【10：35】美團 （03690） 升逾2%，高見174.5元，領大市轉升12點，報19785點；科指跌0.03%，報4191點。

【10：30】商湯 （00020） 最新升逾5%，高見2.22元。

【10：24】美團 （03690） 升幅擴大至近2%，高見173.3元；小米 （01810） 跌幅收窄至逾3%。

【10：23】大市跌幅收窄至約30點，報19742點，期指率先轉升5點。

【10：20】百心安 （02185） 最新跌逾3成，低見48.75元，成交8100萬元。

【10：18】四川據報延長工業限電停產期至周四（25日），潤電 （00836） 升近3%；中國電力 （02380） 升0.2%；龍源電力 （00916） 升0.9%。

【10：15】國務院總理李克強18日主持召開國務院常務會議，決定延續實施新能源汽車免徵車購稅等政策，促進大宗消費，汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 升逾6%；廣汽 （02238） 升0.2%。

另外，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾1%；蔚來 （09866） 跌逾2%。

【10：08】百心安 （02185） 挫24%，低見54.3元，成交7940萬元。

【10：05】大市跌幅略收窄至約100點，報19672點。科指跌1%，報4149點。

【10：04】小米 （01810） 跌逾5%，低見11.02元。

【10：01】三桶油逆市靠穩，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 升0.5%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：57】金風科技 （02208） 跌逾13%，低見12.66元。金風科技中期盈利19.19億元人民幣，按年跌5.9%，不派中期息。

【09：55】美團 （03690） 低開2%後逆市轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.7%。

【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定 就像兩年半前出售T-Mobile部分持般

【09：52】體育用品股逆市造好，李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升2%；特步 （01368） 升逾4%。

【09：49】【大行看法】瑞士寶盛鄧啟志：港股將靠穩並出現技術性反彈 未來數月恒指料徘徊19500至21500點

【09：49】國美零售 （00493） 早段倒跌一成，破底低見0.255元，觸發市調機制。

【09：49】心連心 （01866） 績後下挫逾14%，低見4.76元。

【09：47】小米 （01810） 愈跌愈有，最新挫近半成，低見11.08元，成交2.7億元。

【小米1810】小米：印度業務遭查兼延長凍結存款、難估財務影響 但當地工廠依然正常運轉

【09：44】小米 （01810） 最新跌4%，低見11.18元。

【09：42】恒指跌幅收略為收窄，恒指最新跌約130點，報19642點；科指跌近1%，報4149點。

【09：40】此前獲納入港股通的弘業期貨 （03678） ，股價今早逆市再升逾9%，破頂高見2.19元。

【09：37】染藍股中國神華 （01088） 升近2% 、周大福 （01929） 升逾4% 、翰森製藥 （03692） 升逾6%、百度 （09888） 轉升0.6%。國指方面，獲納入國指的商湯 （00020） 升逾3%。

【恒指季檢】新晉藍籌周大福、翰森製藥升半成跑出 滙豐削權重挫2%

【09：34】內房股普遍逆市上揚，潤地 （01109） 升0.3%；碧桂園 （02007） 升4%；雅居樂 （03383） 升9%，龍湖 （00960） 升0.4%；中海外 （00688） 跌0.4%。

【09：32】小米 （01810） 開市後跌3%，早段低見11.3元。

【09：30】TCL電子 （01070） 績後挫11%，低見4.6元。TCL電子上半年列帳純利按年減少76.1%，至2.49億元。

【業績｜電視】TCL電子半年少賺76%至2.5億、不派息 扣除非經營項目後盈利增長

【09：28】【內銀業績序幕】招行走低近2% 上半年按年多賺逾13% 6月底房地產業不良貸款率2.8% 較去年底升1.4個百分點

【09：26】【業績│燃氣股】新奧能源急挫逾6%創兩個月低 上半年少賺18%至31億人幣 中期息0.64港元

【09：26】【業績｜能源股】中石化煉化純利按年升0.6%至約13億元人民幣 中期息增3成、今早高開1.2%

【09：25】染藍股普遍逆市向上，中國神華 （01088） 升近2% 、周大福 （01929） 升逾2% 、翰森製藥 （03692） 升近半成、百度 （09888） 跌逾1%。國指方面，獲納入國指的商湯 （00020） 升逾2%。

【09：22】美團 （03690） 、小米 （01810） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；國美零售 （00493） 復牌升逾8%，恒指低開200點，開報19572點。科指跌1.4%，報4133點。

【小米業績】小米低開2% 王翔：下半年手機出貨量或好轉、庫存降至健康水平 次季收入跌兩成、經調整純利20億人幣同勝預期

【09：16】人行將一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.7%下調至3.65%，五年期貸款市場報價利率由4.45%下調至4.3%。

【LRP】中國8月LPR雙雙下調 一年期LPR降至3.65%、五年期LPR降至4.3%

【09：14】期指開報19508點，跌213點或1.1%。

【09：03】佳源國際控股 （02768） 開市前公布短暫停牌。

【08：56】國美零售 （00493） 今早復牌。國美零售向大股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，估值進行中，作價確尚未確定。

【國美493】國美零售向大股東黃光裕收購兩物業 作價待定、8.22復牌

【08：35】恒指黑期跌約241點，報19524點；道指期貨跌161點，報33545點。

【08：35】【業績 ｜化肥股】中國心連心化肥中期盈利大增49%、不派息 公司：料下半年化肥價格呈先低後高走勢

【08：34】中國神華 （01088） 、周大福 （01929） 、翰森製藥 （03692） 、百度 （09888） 納入恒生指數，國指方面納入商湯 （00020） ，剔走中國太保 （02601） ，可留意今早相關股份表現。

【恒指季檢】百度、神華、周大福、翰森製藥染藍 無股份剔走 商湯入國指

【08：05】【內房危機】內地據報擬將民企債券融資金額 納入券商分類評價之加分因素

【08：00】【盈警】雅居樂發盈警 料中期按年少賺50.9%至56.6%

【07：45】港股ADR收報19533點，跌239點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.92元，較港收市價低0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報310.55元，較港收市價低4.45元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低1.59元或1.8%。小米 （01810） ADR折合報11.31元，較港收市價低0.35元或近3%。

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【07：30】美股上周五下跌，聯儲局官員近日重申加息決心，鷹派言論再次搖動市場對加息的預期，美股走弱，道指上周五最多挫371點，收市跌292點，報33706點；標指跌55點，報4228點；納指跌260點或2%，報12705點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩