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【業績 ｜化肥股】中國心連心化肥中期盈利大增49%、不派息　公司：料下半年化肥價格呈先低後高走勢

股市 08:34 2022/08/22

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【業績 ｜化肥股】中國心連心化肥中期盈利大增49%、不派息　公司：料下半年化肥價格呈先低後高走勢

中國心連心化肥 （01866） 公布，上半年盈利大增48.6%至9.6億元人民幣，收入更大升61.3%至122.1億元人民幣，不派中期股息。

期內，尿素的銷售收入按年增加66%至34.4億元人民幣。這主要是由於集團尿素產品的銷量和平均售價分別按年比上升約23%和35%。尿素銷量約為130.9萬噸。尿素的毛利率約為35%，與去年同期基本持平。車用尿素溶液的銷售收入按年增加23%至2.9億元人民幣。 這主要由於集團的車用尿素溶液的平均售價及銷量分別按年比增長約12%及 10%。車用尿素溶液的銷售毛利率由去年上半年的約35.8%下降約1.2個百分點至今年上半年的34.6%。

而複合肥的銷售收入按年增加約90%至約37.6億人民幣， 主要是由於複合肥的銷量及平均售價分別按年比增長約31%及45%。複合肥的銷量增加至1,194,000噸。於疫情期間，集團善用其本身的專門鐵路線，將運輸方式由汽車轉為鐵路，從而提升銷售。

展望下半年，集團指，國內化肥新增產能緩慢釋放，傳統淡季農需放緩。但由於國際能源及尿素的供求仍處於偏緊狀態，預計化肥價格呈現先抑後揚的趨勢。

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編輯：姚卓然

港股 中國心連心化肥（01866）

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