▲ 【內房危機】內地據報擬將民企債券融資金額 納入券商分類評價之加分因素

據內媒報道， 從接近內地監管層人士處獲悉，目前，監管部門正在研究將民企債券融資金額納入券商分類評價的加分因素。 如果此項舉措落地，將大幅提振券商參與民企債券融資的動力。

報道訪問 東吳證券固定收益總部創新業務部總經理胡俊華 指， 市場上目前頻發的民企違約事件，使得中介機構面臨較大的監管處罰風險，也將給中介機構的市場聲譽造成不良影響，導致中介機構參與民企債券融資的動力不足。而釐清中介機構參與債券融資活動中的免責情況，是激活民企債券融資市場的當務之急，免責條款愈清晰具體愈好。

中證鵬元研發部資深研究員張琦 指，監管部門通過豐富信用保護工具，完善相關配套措施，降低民企債券融資成本等方式，對民企債券融資提供了有力支持，民企融資情況得到了改善。 從整體來看，今年首7個月，民企債券淨融資150.57億元，去年同期為淨償還1005億元，各等級民企的融資情況均得到改善，以各高評級民企最為顯著。

據Wind資訊數據顯示，截至8月21日，今年以來，民企交易所債券融資已達3465.92億元人民幣（包含可轉債融資858.71億元）。

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