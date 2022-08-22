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【大行看法】瑞信邵志銘：宏觀基本面變差　港股後市看內地政策執行速度

股市 11:34 2022/08/22

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美股及港股近日走勢迥異，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，美股近兩個月出現強反彈，脫離了超賣，技術指標不再主導市場，同時，歐美經濟衰退風險加大，瑞信料未來12個月美國衰退風險達35%，歐洲更接近60%，由於基本面轉差，該行將已環球股市由「超配」變為「中性」。

港股牛皮，邵志銘指，雖然內房停貸及台海事件沒有發生最差情況，但市場不明朗的因素增加，令投資情緒下滑，而業績公布後看法未有轉好，因市場還是更關注內地財政振興經濟措施。

鄧啟志：港股將靠穩並出現技術性反彈　未來數月恒指料徘徊19500至21500點【下一頁】

他提到，即使中央主動微減息、M2貨幣供應加快，但振興經濟措施的實行速度亦沒有預期快，令市場擔心。若餘下時間若不加快速度，今年經濟大部份時間或受惠不到經濟扶持措施，且不足以抵禦經濟下行壓力。

他形容，現時「沽就可惜，買又欠缺信心」，中國經濟刺激措施的執行為股市潛在的催化劑，提醒若反彈，小心資金套現獲利。

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記者：袁諾曦

港股 邵志銘 經濟 美股
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