  • 31°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】富途：短綫港股續陷「買賣兩閒」　宜持盈保泰　不建議追入煤炭股和電力股

股市 11:00 2022/08/22

分享：

分享：

近金美元走強，重上108關口。富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，美元重拾升勢加劇市場對亞太區市場包括香港的資金流出的疑慮，對資金入市信心不利，而且，恒指近來多次失守心理關口2萬點，加深觀望氣氛。若短期未能重返2萬關，不排除恒指再試低位，宜先關注8月的低位19400點，若失守，有機會再次下試19000水平。

陸秉鈞又指，美股走勢佳，港股估值則較落後，但投資者不願在低位大幅拋售，令市場出現「買賣兩閒」的情況，在市場缺乏重大消息下，本月餘下日子成交仍保持較低水平。

他認為，在大市氣氛較差的情況下，投資者短綫宜持盈保泰，候更低水平吸納優質股。

受惠於內地持續高溫天氣對電力需求加大的預期，近來煤炭股和電力股明顯逆市走強，惟陸秉鈞指，天氣酷熱引發的需求是短暫，多隻相關股份短綫升幅已超過20%，浮現調整壓力，不建議現水平追入。

相關文章：

【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣　四大原因看淡英鎊前景

【中概股】富時羅素全球股票指數半年檢　中概股成份股由美股換馬至港股

【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選　看好內地電訊商增長能見度高

記者：袁諾曦

電力股 恒生指數 美股 港股

上一篇文章

【TWTR】Twitter員工年終獎金據報將削半　因年初至今收入遭重大挑戰

下一篇文章

被動投資吸引力增加　基金經理表現成關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼　專家：鮑威爾講話或無驚喜　7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）
【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼　專家：鮑威爾講話或無驚喜　7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）
【港股市況】小米績後挫3%　藍籌新貴上揚　美團升逾2%、領恒指轉升（不斷更新）
【港股市況】小米績後挫3%　藍籌新貴上揚　美團升逾2%、領恒指轉升（不斷更新）
【香港經濟】陳茂波：倘下月美國再加息而本港拆息再升　最優惠貸款利率料跟隨上調
【香港經濟】陳茂波：倘下月美國再加息而本港拆息再升　最優惠貸款利率料跟隨上調
【解構恒指季檢】恒生指數4新貴自由流通市值均不足千億　罕見最少僅百億
【解構恒指季檢】恒生指數4新貴自由流通市值均不足千億　罕見最少僅百億
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款