【大行看法】富途：短綫港股續陷「買賣兩閒」　宜持盈保泰　不建議追入煤炭股和電力股

近金美元走強，重上108關口。富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，美元重拾升勢加劇市場對亞太區市場包括香港的資金流出的疑慮，對資金入市信心不利，而且，恒指近來多次失守心理關口2萬點，加深觀望氣氛。若短期未能重返2萬關，不排除恒指再試低位，宜先關注8月的低位19400點，若失守，有機會再次下試19000水平。

陸秉鈞又指，美股走勢佳，港股估值則較落後，但投資者不願在低位大幅拋售，令市場出現「買賣兩閒」的情況，在市場缺乏重大消息下，本月餘下日子成交仍保持較低水平。

他認為，在大市氣氛較差的情況下，投資者短綫宜持盈保泰，候更低水平吸納優質股。

受惠於內地持續高溫天氣對電力需求加大的預期，近來煤炭股和電力股明顯逆市走強，惟陸秉鈞指，天氣酷熱引發的需求是短暫，多隻相關股份短綫升幅已超過20%，浮現調整壓力，不建議現水平追入。

相關文章：

【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣 四大原因看淡英鎊前景

【中概股】富時羅素全球股票指數半年檢 中概股成份股由美股換馬至港股

【大行報告】瑞銀改選中移動為行業首選 看好內地電訊商增長能見度高

記者：袁諾曦