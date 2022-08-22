▲ 【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣 四大原因看淡英鎊前景

美滙指數今年來累升約11%，法巴財富管理亞洲區固定收益、貨幣及大宗商品主管Shafali Sachdev接受本報專訪表示，隨各地央行在加息步伐上較美國聯儲局更進取，加上流入美元避險的資金已相當龐大，預期美元將於4至6個月之內見頂，相對看好商品貨幣前景。

Shafali Sachdev指，美元今年大幅上升主要受兩大因素推動，第一，美國聯儲局加息速度為十大工業國（G10）中最快，同時俄烏局勢下，美元的避險角色發揮作用，大量資金流入美元，預期美元短線仍會保持強勢，但中線隨這些利好因素褪色，加上其他央行加快收緊貨幣政策步伐，美元將逐步走軟。

「現時市場對聯儲局貨幣政策的取向已相當鷹派，當局的加息幅度難以有突破，加上已有大量避險資金流入美元，故若聯儲局未來6個月的加息步伐放緩，美元將見頂，但不會直線向下。」

環球經濟不明朗下，澳元、紐元及加元等商品貨幣今年來下跌約4%。Sachdev指，面對美元下跌，澳洲等地通脹高企，加上澳元及紐元是G10中估值最被低估的貨幣，只要澳紐央行加快加息步伐，相信資金會轉投商品貨幣，預期3個元澳元兌美元升見0.74，紐元兌美元升見0.68，加元兌每美元則見1.25。

英鎊方面，Sachdev以4大原因看淡英鎊前景：（1）英國政局仍不穩，（2）經濟前景黯淡，英倫銀行早前指，經濟活動減慢，未來數季經濟會放緩，（3）英央行加息取態或不及其他央行進取，（4）英國面對結構性財赤，故此「沒有強大原因支持她買入英鎊」。

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記者：陳韻妍