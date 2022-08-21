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【業績｜濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事

股市 21:24 2022/08/21

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美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元，中標後何超瓊將任常務董事。

美高梅中國 （02282） 發通告，稱美高梅中國擬由旗下的美高梅金殿超濠競投澳門新博彩批給，為遵守經修訂博彩法及經修訂招標規例，美高梅中國與何超瓊及美高梅金殿超濠，已訂立注資及股份認購協議。

美高梅中國指，根據經修訂博彩法，美高梅金殿超濠在獲得新博彩批給的臨時授出後，須符合50億澳門元的最低資本要求，而且承批公司的常務董事須為持有承批公司至少15%股本的澳門永久居民。

何超瓊將持有美高梅金殿超濠15%股權

為遵守經修訂博彩法及經修訂招標規例，美高梅中國與何超瓊及美高梅金殿超濠，已於8月21日訂立注資及股份認購協議。根據協議，美高梅中國將向美高梅金殿超濠注資48億澳門元。美高梅金殿超濠將向美高梅中國發行及配發407億股A類股份及73億股B類股份，前者總認購價為40.7億澳門元，後者總認購價為7.3億澳門元。

通告提到，美高梅中國隨後會以1澳門元，將73萬股B類股份轉讓予常務董事。完成股份認購及轉讓後，美高梅中國、常務董事及美高梅國際酒店集團，各自分別將持有美高梅金殿超濠已發行股本及投票權的84.6%、15%及0.4%。投標成功後，何超瓊將擔任美高梅金殿超濠的常務董事，任期與批給期相同。

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記者：余倩敏

 

港股 博彩 何超瓊 澳門 美高梅中國（02282）

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