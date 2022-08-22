【盈喜盈警】銀杏教育料半年溢利按年增逾1倍　一文看清企業表現（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

銀杏教育 （01851） 預期，公司持有人應佔淨溢利將增加不少於1倍，去年同期為2280萬元人民幣；當中乃受入讀學生人數按年增21%及平均學費增長。集團表示有關增長反映集團教育質量獲認可及其高等教育行業龍頭地位日益鞏固。

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眾安集團 （00672） 發盈喜，預期半年未經審核綜合淨利潤按年增加約100%至110%，主要是由於集團房地產開發業務向購房者交付物業總面積的增加，平均售價的上漲及該等物業毛利及毛利率的提升所致。

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【盈警】

順風國際清潔能源 （01165） 預期，截止截至6月底止半年虧損擴大約4.41倍至2億元人民幣，去年同期為3890萬人民幣。集團指出有關虧損乃受其他損益涉1.18億元，當中外匯虧損涉1.1億元人民幣，及LED部分去年已出售，去年同期利潤為8050萬元人民幣；亦預期財務費用難減少24%至約2.19億元人民幣，信貸虧損減值淨回撥則按年擴大20.33倍至6400萬人民幣將抵消部分期內虧損。

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佳兆業健康 （00876） 預期，截至6月底止半年轉蝕8500萬元至9500萬元，去年同期則錄得純利6100萬元。虧損主因收入按年跌9%，金融資產的公平值虧損約為700萬元、應收貸款的預期信貸虧損約300萬元等。

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思捷環球 （00330） 預期，截至6月底止上半年溢利約1300萬元，去年同期為1.2億元，即料按年跌約89.3%，主因收入減少令毛利減少1.6億元，以及其他費用增加，包括期內外匯匯兌虧損約9900萬元，去年同期為收益約8700萬元。思捷預期，收入按年跌6%至38.7億元，主因歐元兌港元貶值。

思捷指，集團將繼續專注於實施各項措施推動銷售、提高運營效率、 改善庫存及應收賬款管理，特別關注疫情帶來的衰退效應，並優化成本結構，以提高業務的整體表現。

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內房股祥生控股 （02599） 預期，上半年期內淨虧損介乎5億元人民幣至7億元人民幣，而去年同期淨利潤為9.73億元人民幣。集團指出有關虧損乃受房地產行業系統性風險影響，對去化緩慢項目作折價出售以致毛利率按年下降；結利面積按年倒退，因疫情及市場下行影響以致工程進度緩慢。

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內房股三巽集團 （06611） 預期，上半年母公司擁有人應佔虧損3500萬元人民幣，去年同期為母公司擁有人應佔溢利6200萬元人民幣；溢利則按年倒退84.5%至3000萬元人民幣。集團表示，期內溢利減少乃受房地產市場規模縮小、交付項目毛利率相對低及就存貨跌價計提撥備以致資產減值虧損。

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海昌海洋公園 （02255） 預期，上半年錄得淨虧損擴大至不超過5.5億元人民幣，而去年同期為淨虧損為2.78億元人民幣。公司指，今年上半年受COVID-19疫情反覆影響，集團遵循各地相關部門的防控指引和要求如階段性閉園、限流等原因所拖累。

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雅居樂 （03383） 發盈警，預計中期將錄得股東應佔溢利介乎約23億元至人民幣26億元人民幣，相對去年同期約53億元人民幣，倒退50%至56%。

雅居樂表示，下滑原因因房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持續，削弱買家信心已致物業銷售放緩，交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，毛利率較去年同期有所下跌；以權益法入帳之合營企業所佔份額錄得虧損；出售附屬公司所獲得的收益有所減少；外滙波動造成預期淨滙兌損失；及按謹慎原則對物業項目及應收賬款計提減值的增加。

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新城發展 （01030） 預期半年公司權益持有人應佔溢利預期將介乎約人民幣17億元至人民幣18億元人民幣，相對去年同期公司權益持有人應佔溢利約29.15億元人民幣，跌38.3%至41.7%，主因受房地產市場持續低迷及新冠疫情持續影響，集團錄得銷售收入下降；及外滙波動造成淨匯兌損失所致。

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龍光集團 （03380） 就今年6月底止業績發盈警，預期期內淨虧損介乎約5億元至8億元人民幣之間，去年同期純利55.8億元。集團預期，虧損主要由於受新冠病毒疫情影響工程進度、房地產行業持續低迷導致銷售同比下滑，以及部份低毛利項目結轉導致結轉毛利率下降。

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