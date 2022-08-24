【盈喜盈警】融創服務料上半年倒蝕7.6億元人幣　一文看清企業表現（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

香港華人有限公司 （00655） 預期，截止6月底止上半年純利不少於2.95億元，而去年同期純利約1.76億元。溢利增加主要由於合營企業的酒店業務表現有所改善，及其財務資產公平值收益淨額以及來自其按權益法入賬的投資對象溢利貢獻增加所致。

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東正汽車金融 （02718） 預期，截止6月底止上半年未經審核淨利潤介乎2.8億元至3.2億元人民幣，而去年同期則錄得淨虧損約2.6億元人民幣。

集團指，由虧為盈主因公司預計於截至今年6月底止六個月錄得減值損失準備撥回不少於4.4億元人民幣，而去年同期錄得減值損失撥備為約4.75億元人民幣。然而，該等改善會由預期利息淨收入減少部分抵消。

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其利工業集團 （01731） 預期，截止6月底止上半年集團純利較去年同期增加介乎約70%至75%。主要由於集團位於北美及歐洲的主要市場需求強勁，以至集團於期內的收益大幅增加。

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綠領控股 （00061） 預期，上半年溢利不少於2.55億元，而去年同期溢利約為3400萬元。該增加主要由於採礦業務所得收入以及有關採礦權和物業、廠房及設備確認之減值虧損撥回較二零二一年中期增加。

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銀杏教育 （01851） 預期，公司持有人應佔淨溢利將增加不少於1倍，去年同期為2280萬元人民幣；當中乃受入讀學生人數按年增21%及平均學費增長。集團表示有關增長反映集團教育質量獲認可及其高等教育行業龍頭地位日益鞏固。

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眾安集團 （00672） 發盈喜，預期半年未經審核綜合淨利潤按年增加約100%至110%，主要是由於集團房地產開發業務向購房者交付物業總面積的增加，平均售價的上漲及該等物業毛利及毛利率的提升所致。

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【盈警】

融創服務（01516）預期，截止6月底止上半年虧損少於7.6億元人民幣，而去年同期則錄得利潤6.06億元人民幣。集團指出，虧損主因受房地產行業經營環境嚴峻影響，提減值準備金額大幅增加，剔除有關影響則溢利不少於5.5億元人民幣；集團非業主增至業務規模亦下降，剔除該項收入，集團期內其他收入按年增不少於35%。

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寶新金融 （01282） 預期，截止6月底止六個月期內虧損約2.6億元，而去年同期綜合溢利約為2.03億元。錄得虧損主要由於疫情的持續影響帶來的嚴峻挑戰及中國整體物業市場的外部經濟壓力導致投資物業公允價值虧損約2.9億元所致。

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珠光控股 （01176） 預期，截止6月底止六個月虧損不少於4億元，而去年同期溢利約為2.72億元。主要由於集團於中期交付的物業數目減少，導致物業發展收入較同期約5.35,億元有所減少、集團於中期因人民幣兌港元貶值而錄得外匯虧損，而去年同期錄得的外匯收益約1.54億元，以及期內金融產預期信貸虧損與同期的金融資產預期信貸虧損，而同期則確認金融資產減值虧損撥回淨額約5892萬元。

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新灃集團 （01223） 預期，上半年淨虧損不多於1300萬元，去年同期則錄得淨利潤約80萬元。集團指，虧損原因主要是因按公平價值列入損益的金融資產公平價值虧損，以及疫情在中國再度爆發，期內相關的防控隔離措施對於集團業務的影響。

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寶龍地產 （01238） 預期，上半年利潤介乎約12億元至16億元人民幣，按年大跌至68.4%至76.4%，核心盈利介乎約16億元至18億元人民幣，按年29.4%至跌37.2%。

集團指，預期下跌主要歸因於受房地產行業經營環境嚴峻及新型冠狀病毒疫情的持續影響，當中物業交付下跌，令銷售物業已確認收入和溢利減少。同時，基於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加，並投資物業公允價值增值減少；及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

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兌吧 （01753） 預期，截止6月底止六個月收入較去年同期減少約26%至33%；經調整期內虧損介乎約5590萬元至6090萬元人民幣；公司擁有人應佔虧損約5970萬元至6470萬元人民幣，去年同期則錄得公司擁有人應佔利潤6280萬元人民幣。

集團指，錄得虧損主因自去年下半年開始，線上教育、遊戲、金融等領域的廣告投放因監管政策變化而大幅萎縮，因此整個互聯網線上廣告行業都受此衝擊，以及今年3月以來疫情持續為經濟增長帶來不確定性，導致重大客戶的廣告的預算計劃轉為更加保守。

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萊蒙國際 （03688） 預期，截止6月底止六個月純利約400萬元，去年同期純利約9660萬元。純利減少主因並無因出售持有位於新界元朗十八鄉路及大棠路地塊的土地使用權，兩間附屬公司各自之50%已發行股本及餘下50%權益的公允價值增益，產生除稅後收益淨額約2.5億元，以及收回若干已減值應收款項及違約金約1.9億港元所致。

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景業名邦 （02231） 預期，截止6月底止六個月淨虧損不超過3.4億元人民幣，而去年同期則錄得公司擁有人應佔溢利1.71億元人民幣。集團指，錄得虧損主要受到不利的宏觀市場環境、持續的疫情及嚴峻的中國房地產行業經營狀況的影響，期內物業銷售及交付確認收益減少、毛利率下降，及鑒於當前市況而增加若干物業項目撥備所致。

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融信中國 （03301） 預期，截止6月底止上半年淨虧損介乎約43億元至48億元人民幣，而去年同期則錄得淨利潤10.4億元人民幣。

集團認為，虧損主因受房地產行業經營環境嚴峻及疫情持續影響，尤其是市場下行疊加，導致工程進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少、期內結轉項目毛利普遍較低，導致房地產業務結轉毛利率大幅下降、出於謹慎性原則對可售及自持性物業項目計提的減值增加、基於流動性需要期內集團處置若干項目導致處置損失，以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

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國銳地產 （00108） 預期，截止6月底止六個月純利介乎約2000萬元至2500萬元，而去年同期錄得純利約1.46億元。盈利減少主要歸因於去年同期出售附屬公司的一次性收益，但今年上半年期間無此類收益。

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中國大冶有色金屬 （00661） 預期，截止6月底止六個月淨溢利按年大幅減少80.57%，主要由於上半年公司之附屬公司受到環保督察影響，下屬豐山銅礦暫時性停產整改，以及薩熱克銅礦等低負荷生產，導致自有礦山產量下滑、盈利水平下降。

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山東國信 （01697） 預期，截止6月底止六個月的淨虧損約4.5億元至5億元人民幣，而去年同期則錄得淨利潤約4.01億元人民幣。

集團預期，錄得虧損主要由於上半年公司通過公開掛牌程序轉讓持有的睿遠76號信託計劃 項下全部債權，截至公告日期，該債權轉讓尚未完成，預計將計入金融資產減值損失。另一方面，受疫情衝擊、宏觀經濟下行，以及嚴監管政策等多重因素影響，集團基於謹慎性原則加大了對資產減值準備的計提，以及集團來自客戶貸款的利息淨收入減少。

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合景泰富集團 （01813） 預期，截止6月底止六個月利潤錄得4.5億元至5億萬元人民幣，較去年同期減少約82%至84%。減少主因疫情的持續，導致建設進度延遲，以及房地產市場惡化，導致置業者信心減弱，平均售價、銷售及交付面積下降所致。因此，期內確認銷售額的毛利率較低。

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美東汽車 （01268） 預期，截止6月底止上半年純利將較去年同期出現下跌。集團指，純利下跌主要由於受疫情影響，今年中期新車銷售量對比去年中期下降不超過10%、公司全資附屬公司Sail Vantage Limited發行並由其擔保的27億港元可換股債券，產生相關發行費用以及負債部分的額外成本不少於4000萬元人民幣、期內收購追星汽車銷售集團有限公司產生開支約2500萬元人民幣，以及其他一次性費用約2400萬元人民幣、集團內地附屬公司籌措本公司宣派截至去年底止年度公司末期股息派息所產生的遞延所得稅約3000萬元人民幣，以及期內增發員工期權所產生的開支約1800萬元人民幣。

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力寶 （00226） 預期，截止6月底止上半年公平值虧損淨額錄2500萬元，去年同期為益淨額約2.19億元；股東應佔綜合溢利按年收窄達57.8%至不少於1億元，去年為綜合溢利約2.37億元。集團指溢利減少主要由於期內集團錄公平值虧損淨額，去年為公平值收益淨額，部分影響由所佔合影企業於期內溢利增加抵消。

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力寶華潤 （00156） 預計，截至6月底止上半年公平值虧損淨額錄2300萬元，去年同期則為收益淨額約2.18億元；股東應佔綜合虧損約1.3億元，去年同期則為綜合溢利約1.68億元。集團指出，有關業績差異乃受按公平值及損益之虧損淨額所致。

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北控水務 （00371） 預計，上半年溢利按年減少約70%，公司指，期間中國大陸新型冠狀病毒疫情反覆，多個建築工地的建築工程及相關業務只能維持有限度運營，被迫暫停或延遲開展。故此，水環境治理建造服務淨利潤減少。

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合景泰富 （01813） 預計，截止6月底止期內利潤較去年同期倒退82%至84%至介乎4.5億元至5億元人民幣。集團指出，期內利潤錄大幅倒退乃受疫情持續以致建設進度延遲；房地產市場惡化以致置業者信心減弱，均價、銷售及交付面積下降，以致毛利率減低。集團亦指基於當前市況，一堆物業項目計提減值及蟲谷虧損。

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順風國際清潔能源 （01165） 預期，截止截至6月底止半年虧損擴大約4.41倍至2億元人民幣，去年同期為3890萬人民幣。集團指出有關虧損乃受其他損益涉1.18億元，當中外匯虧損涉1.1億元人民幣，及LED部分去年已出售，去年同期利潤為8050萬元人民幣；亦預期財務費用難減少24%至約2.19億元人民幣，信貸虧損減值淨回撥則按年擴大20.33倍至6400萬人民幣將抵消部分期內虧損。

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佳兆業健康 （00876） 預期，截至6月底止半年轉蝕8500萬元至9500萬元，去年同期則錄得純利6100萬元。虧損主因收入按年跌9%，金融資產的公平值虧損約為700萬元、應收貸款的預期信貸虧損約300萬元等。

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思捷環球 （00330） 預期，截至6月底止上半年溢利約1300萬元，去年同期為1.2億元，即料按年跌約89.3%，主因收入減少令毛利減少1.6億元，以及其他費用增加，包括期內外匯匯兌虧損約9900萬元，去年同期為收益約8700萬元。思捷預期，收入按年跌6%至38.7億元，主因歐元兌港元貶值。

思捷指，集團將繼續專注於實施各項措施推動銷售、提高運營效率、 改善庫存及應收賬款管理，特別關注疫情帶來的衰退效應，並優化成本結構，以提高業務的整體表現。

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內房股祥生控股 （02599） 預期，上半年期內淨虧損介乎5億元人民幣至7億元人民幣，而去年同期淨利潤為9.73億元人民幣。集團指出有關虧損乃受房地產行業系統性風險影響，對去化緩慢項目作折價出售以致毛利率按年下降；結利面積按年倒退，因疫情及市場下行影響以致工程進度緩慢。

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內房股三巽集團 （06611） 預期，上半年母公司擁有人應佔虧損3500萬元人民幣，去年同期為母公司擁有人應佔溢利6200萬元人民幣；溢利則按年倒退84.5%至3000萬元人民幣。集團表示，期內溢利減少乃受房地產市場規模縮小、交付項目毛利率相對低及就存貨跌價計提撥備以致資產減值虧損。

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海昌海洋公園 （02255） 預期，上半年錄得淨虧損擴大至不超過5.5億元人民幣，而去年同期為淨虧損為2.78億元人民幣。公司指，今年上半年受COVID-19疫情反覆影響，集團遵循各地相關部門的防控指引和要求如階段性閉園、限流等原因所拖累。

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雅居樂 （03383） 發盈警，預計中期將錄得股東應佔溢利介乎約23億元至人民幣26億元人民幣，相對去年同期約53億元人民幣，倒退50%至56%。

雅居樂表示，下滑原因因房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持續，削弱買家信心已致物業銷售放緩，交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，毛利率較去年同期有所下跌；以權益法入帳之合營企業所佔份額錄得虧損；出售附屬公司所獲得的收益有所減少；外滙波動造成預期淨滙兌損失；及按謹慎原則對物業項目及應收賬款計提減值的增加。

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新城發展 （01030） 預期半年公司權益持有人應佔溢利預期將介乎約人民幣17億元至人民幣18億元人民幣，相對去年同期公司權益持有人應佔溢利約29.15億元人民幣，跌38.3%至41.7%，主因受房地產市場持續低迷及新冠疫情持續影響，集團錄得銷售收入下降；及外滙波動造成淨匯兌損失所致。

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龍光集團 （03380） 就今年6月底止業績發盈警，預期期內淨虧損介乎約5億元至8億元人民幣之間，去年同期純利55.8億元。集團預期，虧損主要由於受新冠病毒疫情影響工程進度、房地產行業持續低迷導致銷售同比下滑，以及部份低毛利項目結轉導致結轉毛利率下降。

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