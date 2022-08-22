【業績｜能源股】中石化煉化純利按年升0.6%至約13億元人民幣　中期息增3成、今早高開1.2%

▲ 中石化煉化純利按年升0.6%至13.55億元人民幣，中期息升3成至0.118元人幣。

中石化煉化 （02386） 公佈中期業績，收入259.59億元人民幣（下同），按年下降3.3%；純利按年升0.6%至13.55億元。基本每股盈利0.31元。中期息0.118元人民幣，按年增加三成。中石化煉化今早高開1.2%，報3.33元。

按業務劃分，佔集團期內收入比例約50%的工程總承包業務按年倒退9.1%，至147.85億元，佔集團期內收入約43%的施工業務收入亦跌3.1%，至125.66億元。

集團稱上半年國內疫情多點散發，經濟下行壓力加大，能源市場劇烈波動，為公司生產經營帶來巨大挑戰。不過，地緣政治衝突使全球市場對中東地區石油需求大增，一些因疫情緩建的油氣增產項目陸續重啟。

展望未來，集團稱能源行業將面臨一系列變革性挑戰，分別是新能源產業快速發展、「雙碳」目標下的綠色低碳轉型將成為傳統能源行業發展動力，以及產業轉型升級對企業自主創新能力提出了更高要求。

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記者：余倩敏