【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節

英國威廉王子與哈里王子母親、戴安娜王妃於1997年在法國巴黎遭遇車禍，送院搶救之後不治身亡，終年36歲。今年為戴妃逝世25周年，英國有媒體播放紀錄片，回顧調查車禍過程。另有英媒挖出過往訪問，再次披露戴妃車禍後的「遺言」。

芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 【下一頁】

今年是戴安娜王妃（Princess Diana）離世25年，多間英媒刊登與她相關的特輯作紀念。電視台Channel 4製作一連4集戴妃車禍調查回顧，首集於周日（21日）播放。

Channel 4與Discovery Plus聯合製作紀錄片「Investigating Diana: Death In Paris」，首兩集將採訪1997年負責調查車禍的法國巴黎探員、以及2004年調查意外的英國倫敦警察，詳述事件雙重調查結果。據悉，部分受訪人士更是首次披露車禍細節，讓觀眾了解更多。

紀錄片亦探討公眾猜測對戴妃真正死因，觸發事件成為首個互聯網熱門話題，展開全球網民對新聞前所未有的關注及討論。

當年首位到達現場消防員Xavier Gourmelon的訪問亦被其他英媒挖出，重提8月31號事發後更多細節。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

英國硬幣炒得起？特別版50便士售價高達1400元 【下一頁】

Xavier憶述戴安娜被困車輛後座，但意識仍然清醒，右肩有明顯輕傷，其他身體部分無出血等情況。他試圖安撫戴安娜情緒，戴安娜當時只說：

「我的天，發生什麼事？」 （My God， what’s happened？）

戴安妃被輕輕放在擔架上時卻心跳驟停及停止呼吸。Xavier馬上為她實施心肺復蘇，戴安娜終於恢復呼吸。他表示她被送上救護車時仍然活著，醫護人員其後才告知他傷者身份，可惜戴安娜至凌晨4點在醫院搶救不治去世。

Xavier憶稱，司機當場無生命跡象，而與戴安娜身處後座、同行男友艾法耶德（Dodi al-Fayed）被救出時亦被證實死亡。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明