  • 29°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】戴妃逝世25周年 紀錄片披露車禍調查細節

環球社會熱點 08:05 2022/08/22

分享：

分享：

英國威廉王子與哈里王子母親、戴安娜王妃於1997年在法國巴黎遭遇車禍，送院搶救之後不治身亡，終年36歲。今年為戴妃逝世25周年，英國有媒體播放紀錄片，回顧調查車禍過程。另有英媒挖出過往訪問，再次披露戴妃車禍後的「遺言」。

芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 【下一頁】

今年是戴安娜王妃（Princess Diana）離世25年，多間英媒刊登與她相關的特輯作紀念。電視台Channel 4製作一連4集戴妃車禍調查回顧，首集於周日（21日）播放。

Channel 4與Discovery Plus聯合製作紀錄片「Investigating Diana: Death In Paris」，首兩集將採訪1997年負責調查車禍的法國巴黎探員、以及2004年調查意外的英國倫敦警察，詳述事件雙重調查結果。據悉，部分受訪人士更是首次披露車禍細節，讓觀眾了解更多。

紀錄片亦探討公眾猜測對戴妃真正死因，觸發事件成為首個互聯網熱門話題，展開全球網民對新聞前所未有的關注及討論。

當年首位到達現場消防員Xavier Gourmelon的訪問亦被其他英媒挖出，重提8月31號事發後更多細節。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

英國硬幣炒得起？特別版50便士售價高達1400元 【下一頁】

Xavier憶述戴安娜被困車輛後座，但意識仍然清醒，右肩有明顯輕傷，其他身體部分無出血等情況。他試圖安撫戴安娜情緒，戴安娜當時只說：

「我的天，發生什麼事？」

（My God， what’s happened？）

戴安妃被輕輕放在擔架上時卻心跳驟停及停止呼吸。Xavier馬上為她實施心肺復蘇，戴安娜終於恢復呼吸。他表示她被送上救護車時仍然活著，醫護人員其後才告知他傷者身份，可惜戴安娜至凌晨4點在醫院搶救不治去世。

Xavier憶稱，司機當場無生命跡象，而與戴安娜身處後座、同行男友艾法耶德（Dodi al-Fayed）被救出時亦被證實死亡。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
2022/08/21
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
2022/08/21
英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
2022/08/21
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽
2022/08/21
【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
2022/08/21
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）

你可能感興趣

「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
19:05 2022/08/21
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
18:21 2022/08/21
英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
17:25 2022/08/21
英國現金流需求上升 當舖生意劇增
網絡熱話 皇室 婚外情 戴安娜 巴黎 消防員 司機 英國 法國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間08:00）
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據
【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告俄或加強攻勢 「普京大腦」之女被炸死（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告俄或加強攻勢 「普京大腦」之女被炸死（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款