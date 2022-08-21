【業績｜資源股】洛鉬中期純利增逾7成至約41億元人民幣　不派中期息

▲ 洛鉬中期純利大增逾7成至逾41億元人民幣，不派中期息。

洛鉬 （03993） 公佈截至6月30日止半年度業績，期內純利41.48億元（人民幣，下同），按年大增72.19%；每股收益0.193元；期內營業收入增加8.2%，至917.67億元。公司不派中期息，去年同樣不派中期息。

洛鉬指，產能擴張疊加行業景氣，業績再創新高。展望未來，全球經濟前景雖不容樂觀，但洛鉬指內地疫後發力，多項刺激政策公布，縱仍有零星疫情影響，新能源板塊將有強勁需求支撐，下半年銅需求將有所增長。另外，下半年雖有一系列新礦投產，但供應端風險依然存在，特別是拉丁美洲的礦業政策變化和社區問題，可能會造成一些意外的產量流失，亦將對銅價形成支撐。

鈷方面，歐洲市場陸續進入夏休，批量成交預計較難出現，金屬鈷價格仍有下行空間，但計價系數已基本 見底。上半年儘管全球汽車銷量同比下降，但插電混動汽車和動力電池汽車銷售實現了同比大幅增長。全球三元電池佔比仍遠高於磷酸鐵鋰電池，伴隨着鎳鈷價格的回落，三元電池與磷酸鐵鋰電池成本拉近，未來三元電池佔比有望繼續提升，同時後續需求旺季預計將有力拉動鈷需求。

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記者：余倩敏