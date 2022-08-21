【有相睇】3年前入市　荃景花園高層戶低市價沽　帳蝕30萬離場

二手市場再錄蝕讓成交，有業主於2019年購入荃灣荃景花園，趁3年的額外印花稅（SSD）禁售期剛過即賣樓，但終蝕30萬元。美聯物業鍾家豪說，荃景花園5座高層C室，實用面積428平方呎，日前減價8萬元，以530萬元易手，實用呎價約12,383元，低市價約3%。

資料顯示，原業主於2019年6月以約560萬元入市，持貨3年，現帳面蝕約30萬元離場。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

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談到近期市況，他說本周末荃灣區整體睇樓量按周增加約30%，主因是部分業主願意減價，而睇樓客當中包括租客及收租客。

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