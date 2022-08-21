【美股一周前瞻】Jackson Hole會議8.25開鑼　專家：鮑威爾講話或無驚喜　7月PCE物價指數料按年升6.4%（附數據表）

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將於8月25日至8月27日舉行，過去央行或會趁機暗示重大政策，美國聯儲局主席鮑威爾將在美國東岸時間周五（26日）上午10時（即香港時間晚上10時）發表演說。有分析指，相信儲局會延續此前的論調，不預期年會會出現驚喜，令市場異動。

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，瑞信預期政策溝通上不會披露確切的短綫加息路綫，而是重申會以數據決定將來的加息步伐，以及傳遞出經濟沒有完全體現加息對環境收緊的影響，所以對年會有新資訊的期望低。

Wrightson ICAP首席經濟師Lou Crandall表示，鮑威爾的講話是較FOMC會議紀要更好的傳達信息的地方，估計儲局在年會的核心信息是，即使面臨短期增長前景較預期更弱的重大風險，但儲局仍是堅定不移地降低通脹。

料美股後市走勢較反覆

瑞士寶盛私人銀行香港區研究部主管鄧啟志表示，市場預期美國聯儲局9月的加息步伐會放慢，帶動美股自7月以來反彈，該行估計聯儲局9月會加息0.5厘，11月再加0.25厘，最終利率會於3.25厘見頂。



鄧啟志指，加息最嚴峻的時間已過，但美企盈利預測尚未足夠下調，第三季或第四季業績或遜市場預期，或會遏抑美股反彈速度，故對今年美股走勢審慎樂觀。他預期美股之後走勢較反覆，個別板塊或會回吐，建議持倉不要太進取，可增加防守性股份以分散風險。

數據方面，本周留意美國8月標普製造業PMI、7月PCE物價指數，7月新屋銷售。其中，市場預期7月PCE物價指數按年增幅回落0.4個百分點至6.4%，料按月無升跌，至於核心PCE，料按年及按月升幅回落0.1個及0.3個百分點至4.7%及0.3%。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預期 前值 23/08/22 8月標普全球美國製造業PMI 51.9 52.2 8月標普全球美國服務業PMI 50 47.3 7月新屋銷售（按月） －2.5% －8.1% 24/08/22 7月成屋待完成銷售（按月） －2.5% －8.6% 7月耐久財訂單 0.80% 2.00% 25/08/22 首次申領失業救濟金人數 25.2萬 25萬 連續申領失業救濟金人數 144.3萬 143.7萬 第二季GDP年化季比（第二次公布） －0.9% －0.9% 26/08/22 7月PCE物價指數（按年） 6.40% 6.80% 7月核心PCE物價指數（按年） 4.70% 4.80% 8月密西根大學市場氣氛 55.5 55.1

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記者：袁諾曦、陳韻妍