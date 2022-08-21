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【有相睇】康怡花園兩房連新淨裝修　放盤大半年　減至「筍價」即有客要

股樓投資 18:44 2022/08/21

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二手樓價續跌，就連有新淨企理裝修的單位，亦要減價至低於銀行估價的價錢才能易手。美聯物業施志剛說，鰂魚涌康怡花園C座高層3室，實用面積526平方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，放盤大半年，終減價45萬元，以約835萬元易手，實用呎價約15,874元，屬市場筍價。據網上銀行資料顯示，上址成交價較估價低約6%至10%。

代理透露，買家為外區客，購入上址自用。從相片可見，單位望山景，有新淨企理裝修，可即買即住。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2009年9月以約398萬元購入上述物業，持貨近22年，現帳面獲利437萬元，物業期內升值約110%。

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

康怡花園 鰂魚涌 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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2019年買樓不用輸　維景灣畔兩房戶868萬沽　帳賺98萬離場
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