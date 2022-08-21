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「普京大腦」之女被炸死 父親被指推動俄烏戰爭

環球社會熱點 19:05 2022/08/21

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俄羅斯總統普京近年有指愈發封閉，只聽從內部核心圈子建議，如決定入侵烏克蘭。近日，俄羅斯哲學家杜金的女兒在莫斯科被炸死，當局已展開刑事調查。杜金被外界稱為「普京大腦」，亦是入侵烏克蘭的主要推手之一。

【北溪一號】俄關閉天然氣管道3日維修 斷歐洲供應 【下一頁】

俄國官媒塔斯社引述調查委員會指出，杜金（Alexander Dugin）女兒杜金娜（Darya Dugina）上周六（20日）晚在莫斯科駕駛期間，駕駛的豐田Land Cruiser遭遇汽車炸彈襲擊，車輛隨即起火，杜金娜當場宣告死亡。事件已被列為刑事案件調查。

杜金娜友人克拉斯洛夫（Andrey Krasnov）確認死訊，認為炸彈是原先目標是杜金。克拉斯洛夫指車輛曾屬杜金所有，杜金娜當日剛好駕駛有關車輛外出。據悉，父女二人原先打算同行返回莫斯科，但杜金臨時改變主意才幸免於難。

部分親俄人士事發後指摘為烏克蘭政府所為，並促請反擊烏國政府決策層。俄媒《今日俄羅斯》（RT）總編西蒙尼楊（Margarita Simonyan）狠批烏政府是恐怖分子。

【烏克蘭戰爭】烏批俄利用核電廠勒索 俄反指烏軍準備「恐襲」 【下一頁】

現年62歲的杜金為極端俄羅斯民族主義分子，被指是建構俄羅斯入侵烏克蘭精神指導的幕後人物之一。有指普京（Vladimir Putin）極為器重杜金，被雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）形容為「普京大腦」（Putin's Brain）。

美國今年3月宣布制裁杜金娜，因其撰文指烏克蘭若加北約將會被摧毀。杜金娜早前受訪時亦表示，烏克蘭布查鎮（Bucha）發生的俄軍暴行為美國宣傳。杜金早於2015年因威脅烏克蘭和平﹑安全﹑穩定及主權，遭美方下令制裁。

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責任編輯：吳漢培

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