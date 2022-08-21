▲ 【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定 就像兩年半前出售T-Mobile部分持般

阿里巴巴 （09988） 大股東、孫正義旗下軟銀集團（日：9984）早前透過提前實物結算預付遠期合約，減持阿里巴巴股份套現，涉約2.42億股阿里巴巴ADR（美：BABA），約佔阿里巴巴已發行股份約9%。軟銀集團財務總監Yoshimitsu Goto接受外電訪問時表示，軟銀出售阿里巴巴持股，目的是向投資者反映其財政仍然穩定。

軟銀上季錄得破紀錄230億美元虧損，市場擔心軟銀持續錄得虧損，將損害其與貸款商的關係。Goto駁斥有關說法，但承認出售阿里巴巴持股，是希望安撫投資者，並消除市場對軟銀需要額外資金以回購股本的可能性。「在目前這個情況下，軟銀有必要證明其財政實力堅如磐石。

不過，部分投資者認為，軟銀出售阿里巴巴持股的解釋並不充分，令人懷疑出售持股是為了解決迫在眉睫的財務危機。

Goto強調，出售阿里巴巴持股，就像2020年3月疫情剛爆發時，軟銀出售本土手機部門及減持美國電信商T-Mobile股價般，向全世界表明軟銀仍有能力出售投資項目。

出售阿里巴巴持股成功推升軟銀股價一成

軟銀於2020年出售410億美元資產，以支持日本正來最大規模的回購計劃，同時償清巨額負債，以重建投資者信心，而近日出售阿里巴巴持股的舉動，成功推升軟銀股價一成，但同時也令部分投資者感到困擾。

軟銀早前減持阿里巴巴後，預期交易錄得4.6萬億日圓（約2620億港元）稅前收益，並於9月底止季度入帳。交易完成後，軟銀持股比例將由今年6月底的23.9%，進一步降至14.6%，仍是阿里巴巴最大股東。

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編輯：陳韻妍