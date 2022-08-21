英圖書館及博物館冬季成庇護所 長開暖氣收留有需要人士

受俄烏戰爭影響，英國能源價格持續飆升，當地將於10月大幅調高能源價格上限。多個市議會憂慮民眾無法負擔冬季能源帳單，要求政府提供緊急資金，支援公共圖書館及博物館在冬季長開暖氣，為有需要民眾應付寒冬。

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市議會、地區組織及慈善機構每年會在冬季開設庇護中心，協助無家可歸者或有需要人士渡過嚴寒。據悉，多個市議會要求政府提供緊急資金，支持圖書館及博物館等公共設施長開暖氣，成為庇護中心。

博物館協會政策經理布朗（Alistair Brown）表示，博物館將於冬季開放以應對能源危機，但很多博物館都無足夠資金開暖氣。

柴郡（Cheshire）威德內斯的Catalyst Science Discovery Centre and Museum上周指，新一年的天然氣合約報價由原來合約的9,700英鎊（約9萬港元）大幅升至54,362英鎊（約50.4萬港元）。

代表公共圖書館的組織Libraries Connected行政總裁亨特 （Isobel Hunter）亦稱，政府應在今年冬天向議會提供額外資金，應對不斷上漲的能源成本，協助圖書館作為社區庇護中心長期開放。

於格林威治（Greenwich）營運圖書館的慈善社企GLL負責人Paul Drumm指，已斥資2.8萬英鎊（約26萬港元）替圖書館增購座位及家具，為難以負擔暖氣費的民眾作準備。

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慈善機構Brunelcare分別開設約1,400人規模的庇護所，以及於布里斯托（Bristol）及薩默塞特（Somerset）經營7間養老院，去年平均能源支出約150萬英鎊（約1,392萬港元）。

Brunelcare本月簽署價值770萬英鎊（約7,146萬港元）的新年度能源合約，行政總裁Oona Goldsworthy指機構處於「前所未有困境」，批評政府完全無政策支援，感覺像被「拋棄」一樣。

政府發言人表示，已向市議會共提供37億英鎊（約343億港元）額外資金，可用於成人社區護理服務。發言人稱，全球政府無法遏止能源價格上升，強調當局會繼續支援養老院等企業渡過冬季。

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責任編輯：郭麗明