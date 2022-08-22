【旅遊保險】蘇黎世針對新冠推「飛凡」旅保　秦展：新冠保障成旅保主要需求

「3+4」隔離規定無阻港人釋放積壓已久的外遊需求，但後疫情時代旅遊模式有別以往，連帶旅遊保障需求也有所不同。蘇黎世保險（香港）一般保險業務行政總裁秦展表示，新冠病毒相關保障成為旅保主要需求，蘇黎世上月因此推出「飛凡」旅遊保險，重點保障相關項目。

秦展表示，以往旅保客戶較憂慮颱風影響航班，現在則擔心染疫阻礙行程。「因為香港是比較晚打開隔離和旅遊，所以我們可以借鑑很多國家的賠付經驗。」秦展指蘇黎世其他國家近期旅保銷售的經驗顯示，入境隔離完全取消後，旅客對購買旅保欲望超過疫情前，因在疫情相關不確定性下更需一個安心。公司於是及早開始為本港縮短隔離期、甚至是完全開放邊境做準備，故早前推出加強新冠保障的「飛凡」旅遊保險，銷量亦不俗。

須於啟程前14天投保

「飛凡」旅保投保人倘出發前確診，又或因成為緊密接觸者而需接受「法定檢疫隔離」，導致旅程取消，可獲最高1.5萬元賠償。旅途中如需接受突發外地強制隔離，亦可免費延長保障期15日，並獲海外隔離酒店費用最高7000元保障。如因旅途受阻影響回港後檢疫酒店安排，蘇黎世亦會為不能退回或重新預訂檢疫酒店的費用，提供高達7000元保障。

後疫情時代旅遊模式明顯有變，港人無法再一如既往即興臨時出遊，也因應隔離期存在，長途旅遊現成主力。此外，以往旅客習慣臨近出發前才購買旅保，但由於蘇黎世的「飛凡」新冠保障涵蓋出發前一段時間，秦展提醒客戶須於啟程前14天投保。至於不需新冠引起之相關行程取消及行程阻礙保障，但仍需相關醫療保障的旅客，他指可選擇蘇黎世的「易起行」旅保。

新冠相關旅保產品條款差異大

旅保覆蓋新冠保障仍屬起步階段，不同旅保產品特點也往往十分不同，投保時也更需更仔細了解當中差異。秦展提醒，同一保障項目的條款和保額可以不一，惟待一切常態化後，新冠相關旅保產品特點料可漸漸統一。

除旅保外，蘇黎世家居保險也屬行內領先，秦展指該公司的「自選家居」保險計劃，可讓客戶按需要選擇個別保額及添加額外保障，同一計劃切合市場不同需要。面對近期有虛擬保險公司以特定市場定位掘起，蘇黎世的一般保險續以服務大眾市場為目標，秦展指這亦是公司成功理念之一。

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記者：余倩敏