2019年買樓不用輸　維景灣畔兩房戶868萬沽　帳賺98萬離場

近期二手蝕讓成交有一共通之處，業主多數是2018年至2019年期間入市，但並非代表這段時間入市的買家都要蝕，有業主於2019年初購入將軍澳維景灣畔的兩房單位，現賺98萬元離場。

美聯物業余偉峰表示，近期換樓氣氛不俗，有外區換樓客趁機購入維景灣畔，成交單位為6座低層E室，實用面積515平方呎，兩房間隔，向東，望內園池景，裝修新淨企理，原叫價920萬元，終減價52萬元，以868萬元易手，實用呎價約16,854元。

據了解，原業主於2019年1月以770萬元購入上址，持貨3年，現帳面獲利98萬元，物業期內升值約13%。

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