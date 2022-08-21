英國現金流需求上升 當舖生意劇增

英國通脹率持續上升，民眾及商戶面臨沉重生活及經營成本壓力，當地當舖生意因此受惠。最新數據顯示，英國當舖生意錄得新高，反映更多民眾及小型企業尋覓現金流，協助應付支出需求。

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英國當舖H&T集團上月更新的貿易數據顯示，當地民眾面臨生活成本壓力之際，典當手錶及珠寶等值錢物品的小額借貸數量創新高。另一當舖企業Suttons & Robertsons亦指出，自今年1月起，平均借貸金額超過5,000英鎊（約4.64萬港元）的生意上升30%。

Suttons & Robertsons董事總經理坦納希爾（Jim Tannahil）直言，從未見過如此狀況。坦納希爾指在金價高企及銀行業危機時，生意亦不比現時誇張。他稱多數客戶為小商戶，需要現金周轉。

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坦納希爾亦透露，最多人典當的商品是手錶，或與其價值在過去兩年不斷上升有關。商戶典當的商品更多元化，包括珠寶﹑美術作品﹑紅酒及車輛等。坦納希爾甚至表示，收到一幅西班牙已故名畫家畢加索（Pablo Picasso）的作品。

不過，當舖借貸的行息不低，金額逾5萬（約46.4萬港元）利息為每月3.5%，低於1,000英鎊（約9,281港元）則為每月6.5%。

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責任編輯：吳漢培