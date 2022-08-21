【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽

日本近期新冠肺炎疫情反彈，確診人數飆升。日本政府宣佈，首相岸田文雄昨晚出現輕微發燒和咳嗽等症狀，他於周日早上10點接受新冠核酸（PCR）檢測，下午4點確認新冠檢測結果為陽性。

岸田文雄目前在首相官邸休養。岸田原定今日結束休假，周一（22日）恢復工作。

責任編輯：郭麗明