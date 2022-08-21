【日本疫情】首相岸田文雄確診新冠 有輕微發燒咳嗽 環球社會熱點 16:54 2022/08/21 分享： 分享： 日本近期新冠肺炎疫情反彈，確診人數飆升。日本政府宣佈，首相岸田文雄昨晚出現輕微發燒和咳嗽等症狀，他於周日早上10點接受新冠核酸（PCR）檢測，下午4點確認新冠檢測結果為陽性。 岸田文雄目前在首相官邸休養。岸田原定今日結束休假，周一（22日）恢復工作。 責任編輯：郭麗明 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺 今日 新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺 芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 今日 芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題 今日 英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題 土耳其接連發生罕見車禍最少32死 記者及救援隊被撞斃 今日 土耳其接連發生罕見車禍最少32死 記者及救援隊被撞斃 英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據 今日 英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據 你可能感興趣 新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺 今日 16:15 新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺 芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 今日 16:43 芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片） 英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題 今日 14:58 英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題 傳染病 疫情 日本 岸田文雄 新冠肺炎 新冠肺炎疫情