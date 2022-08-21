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明星屋苑傲瀧蝕不停　三房連花園戶1780萬易手　業主4年輸385萬離場

股樓投資 17:00 2022/08/21

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二手樓市未見起色，部分新界豪宅只能減價吸客，其中有不少明星藝人居住的清水灣豪宅傲瀧，近日再錄蝕讓成交，有業主持貨4年，賬面勁蝕385萬元。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄說，傲瀧第20座地下連花園單位，實用面積1,108平方呎，三房一套連工人房間隔，享山景，連548平方呎花園，原叫價1,900萬元放盤，終累減120萬元，以1,780萬元易手，實用呎價約16,065元，低市價8%。

據了解，原業主於2018年6月以2,165萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕385萬元，物業期內貶值約18%。

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

傲瀧 豪宅 西貢 世紀21 私人屋苑

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2019年買樓不用輸　維景灣畔兩房戶868萬沽　帳賺98萬離場

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