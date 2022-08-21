【香港經濟】陳茂波：倘下月美國再加息而本港拆息再升　最優惠貸款利率料跟隨上調

▲ 陳茂波指，倘下月美國再加息而本港拆息再升，最優惠貸款利率料跟隨上調。

財政司司長陳茂波發表網誌，指聯儲局今年4度加息共2.25厘，市場預期下月將進一步大幅加息。然而，本地市場資金充裕，港息升幅比美息少，令港元隔夜及1個月拆息比美息分別低約0.5厘和1.2厘。但倘下月美國再加息，本港拆息再向上，相信包括最優惠貸款利率（P息）在內的存貸利率亦可能跟隨上調。

他續指，加息陰霾和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力和需求，加上本港跟內地的跨境運輸受疫情干擾，預計即將發表的本港7月份商品出口，會繼續錄得按年跌幅，連續3個月負增長。

消費券提振經濟1.2%或以上經濟始有正增長

政府早前下調今年全年增長預測到負0.5%至0.5%，陳茂波稱考慮到上半年經濟已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年經濟活動可望有所恢復，經濟仍有相當韌力。另外，他在接受傳媒訪問時表示，消費券要起碼提振經濟1.2%，否則今年本港經濟將錄負增長。

陳茂波又提到，即使外圍主要市場受通脹高企威脅，但本港情況大致穩定，上半年綜合消費物價指數升1.5%。即使指數在5月及6月份升幅稍為擴大，而預計7月份升勢持續，全年通脹率預測仍維持在2.1%的大致溫和水平。

食品價格升幅已從3月時高峰稍為緩和

對於歐美通脹高企在8至10%之際，香港通脹相對偏低，他解釋各地消費開支組成不同。國際能源價格高企令歐美通脹加劇，但能源及交通等項目在本港消費物價指數中佔比只有約3%，令相關項目的變化對整體消費物價的影響相對較小。加上，在本港的消費物價指數中，佔比40%的住屋開支部份近期持續錄得跌幅；佔比27%的食品價格方面，內地鮮活食品及菜蔬供應和物流配送保持穩定，相關物價升幅已從3月時高峰稍為緩和。

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記者：余倩敏