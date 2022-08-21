芬蘭已婚總理與神秘男親密熱舞 被質疑有婚外情（有片）

社交網站早前流傳芬蘭總理馬林在私人派對忘我跳舞的影片，引起外界譁然。芬蘭傳媒上周五（19日）發布一條馬林夜蒲片段，已婚的她與失婚男歌手大跳貼身舞，不時有親密動作。馬林事後強調自己無發生婚外情，男方亦對此回應。當地大批女性亦上傳自己去派對的影片，力撐馬林。

芬蘭總理做藥檢再否認曾吸毒 因夜蒲片備受爭議 【下一頁】

芬蘭媒體上周五於Twitter上載影片，顯示36歲的馬林（Sanna Marin）在凌晨4點現身於著名夜店，與一名男子大跳貼身舞，男子攬實馬林跳舞，不時有親熱動作，包括將臉貼近馬林頸部。

據悉事發夜店位於首都赫爾辛基、國會大樓附近，而男子是去年離婚的28歲歌手Olavi Uusivirta。多名目擊者透露，馬林當日亦與另外兩男熱舞，甚至坐在他們腿上，完全無顧身為已婚及國家領袖的形象。馬林於2020年與拍拖16年的男友Markus Räikkönen結婚，兩人育有4歲女兒。

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馬林與神秘男熱舞影片

芬蘭美女總理夜蒲片外洩 否認吸毒會繼續做自己（有片）（第二版） 【下一頁】

影片曝光後，Uusivirta上周六在Instagram火速就事件澄清。他發帖文指與馬林僅是朋友關係，當晚無發生任何不當行為，強調不會再回應事件。據悉馬林亦強烈否認兩人有婚外情。

外媒報道指，上述影片與早前流傳的熱舞片段是攝於同一日，馬林早前已就私人派對事件作回應，強調自己沒有吸毒，正等待藥檢報告結果。

當地有不少女性在社交網站上載跳舞及派對影片，力撐總理在私人時間參加派對並無問題。

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責任編輯：郭麗明