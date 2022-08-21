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【帶你睇盤】臨海大廈環境閒適　馬鞍山居屋兩房叫價450萬

股樓投資 16:14 2022/08/21

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馬鞍山區有不少臨海而建的私人屋苑，但居屋錦豐苑一樣有睇頭，屋苑沿馬鞍山海濱長廊而建，景色優美，不比私樓遜色。

今次利嘉閣地產推介的單位為錦薇閣G座低層14室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價450萬元（未補地價）。屋苑最大賣點是鄰近街市商場，配套完善，步行往恒安港鐵站只需10分鐘。從相片可見，單位可望海景。

    點擊圖片放大
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放盤單位 錦豐苑錦薇閣G座低層14室（物業編號：BN42235092）
實用面積 435平方呎
間隔 兩房
叫價 450萬元（未補地價）
賣點

1.間隔四正實用，實用率高。開放式廚房，增強空間感。

2.鄰近街市商場，配套完善，步行往恒安港鐵站只需10分鐘。

3.毗鄰馬鞍山海濱長廊，環境清幽，擁一望無際海景。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3T481DO

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 錦薇閣 利嘉閣 馬鞍山 上車盤

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