【帶你睇盤】臨海大廈環境閒適　馬鞍山居屋兩房叫價450萬

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【帶你睇盤】環境寧靜准養寵物 豫豐花園兩房叫價不用500萬
馬鞍山區有不少臨海而建的私人屋苑，但居屋錦豐苑一樣有睇頭，屋苑沿馬鞍山海濱長廊而建，景色優美，不比私樓遜色。
今次利嘉閣地產推介的單位為錦薇閣G座低層14室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價450萬元（未補地價）。屋苑最大賣點是鄰近街市商場，配套完善，步行往恒安港鐵站只需10分鐘。從相片可見，單位可望海景。
|放盤單位
|錦豐苑錦薇閣G座低層14室（物業編號：BN42235092）
|實用面積
|435平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|450萬元（未補地價）
|賣點
|
1.間隔四正實用，實用率高。開放式廚房，增強空間感。
2.鄰近街市商場，配套完善，步行往恒安港鐵站只需10分鐘。
3.毗鄰馬鞍山海濱長廊，環境清幽，擁一望無際海景。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢