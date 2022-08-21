【帶你睇盤】臨海大廈環境閒適　馬鞍山居屋兩房叫價450萬

馬鞍山區有不少臨海而建的私人屋苑，但居屋錦豐苑一樣有睇頭，屋苑沿馬鞍山海濱長廊而建，景色優美，不比私樓遜色。

今次利嘉閣地產推介的單位為錦薇閣G座低層14室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價450萬元（未補地價）。屋苑最大賣點是鄰近街市商場，配套完善，步行往恒安港鐵站只需10分鐘。從相片可見，單位可望海景。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

放盤單位 錦豐苑錦薇閣G座低層14室（物業編號：BN42235092） 實用面積 435平方呎 間隔 兩房 叫價 450萬元（未補地價） 賣點 1.間隔四正實用，實用率高。開放式廚房，增強空間感。 2.鄰近街市商場，配套完善，步行往恒安港鐵站只需10分鐘。 3.毗鄰馬鞍山海濱長廊，環境清幽，擁一望無際海景。

同場加映【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

同場加映【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機