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新西蘭暫時放寬入境限制 望吸1.2萬外國勞工補空缺

環球社會熱點 16:15 2022/08/21

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新西蘭受新冠肺炎疫情影響緊鎖國門逾兩年，未能引入更多外國勞動力。當地政府宣布，暫時放寬外國工人入境限制，希望在2023年吸引1.2萬人前來，為特定行業提供急需的勞動力。同時，當地工作假期配額亦會增加，逗留期限亦將延長。

【移民新西蘭】新投資移民簽證9月推出 需投資當地企業 【下一頁】

新西蘭政府周日（21日）宣布，放寬老年人照顧﹑建築與基建﹑肉類處理及冒險旅遊等行業的聘請海外技術員工薪酬中位數要求。移民局長活特（Michael Wood）表示，措施為有關行業提供最急切需要的勞動力。

活特指當局有聽從相關行業的憂慮，與他們合作採取行動招募更多工人。活特稱當地更多行業步入更具生產力及彈性經營模式，措施有助填補有關行業內的技術人員短缺。政府估計，明年可吸引1.2萬名外國工人。

新西蘭全面重開邊境 睽違逾2年 【下一頁】

同時，政府亦有其他措施增加勞動力。工作假期人數配額將翻倍，今年8月26日至2023年3月31日到期的工作簽證將可延長半年。因疫情緣故未能前往當地工作假期簽證擁有人可在10月獲發新簽證，明年1月31日起允許入境，並逗留一年。

活特強調，疫情使全球經濟陷入停頓，同時加劇勞動力短缺問題，特別是依賴國際員工的旅遊及款待行業。自從新西蘭重開邊境後，活特指已有約4,000名工作假期簽證者入境，接獲逾2.1萬份申請。

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責任編輯：吳漢培

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