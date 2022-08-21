【數碼轉型】科技人才持續短缺　雲端運算供應商：企業趨向搬往混合雲

▲ 不少高瞻遠矚的企業更預視到雲端運算的潛力，陸續採用混合雲及多雲策略。（法新社資料圖片）

企業進行數碼轉型傾向使用雲端系統，不少高瞻遠矚的企業更預視到雲端運算的潛力，陸續採用混合雲，以及多雲策略，應用在營運方面。企業雲端運算供應商Nutanix香港及澳門區總經理高德泰（Teddy）、香港及澳門區系統工程總監羅偉文皆指出，留意到不少企業由於缺乏科技人才，為減低技術團隊的工作壓力，更有效分配人手等，近年在使用IT基礎架構時變得更具策略性。

超融合基建架構 市場未飽和

舉例指企業趨向將傳統系統搬往混合雲，避免購置硬件設備自行管理。較多大型企業還會選擇雲端軟件及超融合基建架構（Hyper Converged Infrastructure，HCI）方案，期望藉着方案中的自助服務及自動化功能，簡化團隊管理、部署及擴充應用，支援混合雲和跨雲部署等；有部分企業傾向先以即服務（as-a-Service，aaS）作入門方案，經試用及概念驗證後，再進一步將整套系統遷移至HCI。

▲ Nutanix香港及澳門區總經理高德泰（右）與香港及澳門區系統工程總監羅偉文皆稱，較多大型企業還會選擇雲端軟件及超融合基建架構（Hyper Converged Infrastructure，HCI）方案，簡化團隊管理。（張寶燕攝）

Teddy認為：

本港有不少數據中心仍採用傳統系統架構建立，在疫情下，正尋求更靈活高效的HCI解決方案，同時因此預期HCI市場仍未飽和。

該企為迎接市場新趨勢，亦由早年強調易於管理及配置的基建隱形（invisible infrastructure），逐漸轉型以軟件為主的雲端基建（cloud infrastructure），加入更多數據服務和混合雲功能，包括建立連接多重雲端架構，可讓用戶同時管理AWS、Google Cloud、Azure等多個公共雲上的基建。羅偉文補充，Nutanix軟件包括5項元件：

雲端基建

雲端管理

統一儲存（unified storage）

數據庫服務

虛擬桌面

而早前的用戶案例，如室內裝潢工程公司承達集團利用Nutanix技術建BIM平台，中國建築工程（香港）採用Nutanix桌面即服務（DaaS）建BIM方案等，部署時間僅需1天至1星期。

【數碼轉型】人才短缺令外判需求急增 專家：政府應為中小企提供支援

【科技人才】東京大學開設元宇宙工程學系 培育數碼轉型人才

科技專才渴市 低門檻LCNC平台興起

雖然受疫情催化，數碼轉型已成各行各業的發展新常態；然而，他們又提到，企業面對的最大困難莫過於科技人才難尋。近年更有標榜低技術門檻、免寫程式即可完成開發的Low-Code/No-Code平台（低程式碼/無程式碼，下稱LCNC平台）隨之興起，賣點是有助減少人手需求。羅偉文提醒，企業在運用相關工具時，亦需要注意潛在管理風險，以及增強安全培訓。

本港市場近年陸續有企業採用雲端技術的LCNC開發平台，加快開發進度。羅偉文指，

以往可能較多企業將有關項目外判予第三方完成，不過編程人才短缺，需要節省開發成本等情況下，港企也開始以LCNC平台作為替代方案。

企業即使沒有專業編程背景的員工，亦可透過LCNC平台的簡易介面與拖放操作（Drag and Drop），快速建立所需系統或應用程式，並且24×7提供開發服務；尤其針對中小企資源有限等痛點，作為解決方案。

宜加強培訓注意風險

他坦言，香港市場採用LCNC平台仍然是初步階段應用，由於企業大多是在缺乏專才之下選擇這些平台，因此提醒企業切忌因一時之快，忽略了潛在管理風險（見下表）。

▼ 點擊圖片放大

雖說有LCNC此類數碼工具後，非技術背景員工可搖身一變成為「平民開發者」，他亦指出，企業還需要針對網絡安全意識、雲端系統基礎知識及應用方面，為員工提供培訓。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：