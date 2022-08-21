【帶你睇盤】環境寧靜准養寵物　豫豐花園兩房叫價不用500萬

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【帶你睇盤】臨海大廈環境閒適 馬鞍山居屋兩房叫價450萬
屯門樓價相對低水，成為不少上車客首選，其中豫豐花園是不錯之選。雖然屋苑不是位於屯門市中心，需搭一程車才到港鐵兆康站，但勝在樓價低水，有500萬元以下之選。
今次祥益地產推介的單位為8座中層H室，實用面積361平方呎，兩房間隔，現叫價498萬元，實用呎價約13,795元，屋苑最大賣點是可養寵物，而且有會所，樓齡未夠20年。
|放盤單位
|屯門豫豐花園8座中層H室（物業編號：AN231378）
|實用面積
|361平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|498萬元
|賣點
|優質會所、可養寵物、園林池景、心水推介
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢