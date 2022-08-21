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【帶你睇盤】環境寧靜准養寵物　豫豐花園兩房叫價不用500萬

股樓投資 16:00 2022/08/21

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屯門樓價相對低水，成為不少上車客首選，其中豫豐花園是不錯之選。雖然屋苑不是位於屯門市中心，需搭一程車才到港鐵兆康站，但勝在樓價低水，有500萬元以下之選。

今次祥益地產推介的單位為8座中層H室，實用面積361平方呎，兩房間隔，現叫價498萬元，實用呎價約13,795元，屋苑最大賣點是可養寵物，而且有會所，樓齡未夠20年。

    點擊圖片放大
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    +7
放盤單位 屯門豫豐花園8座中層H室（物業編號：AN231378）
實用面積 361平方呎
間隔 兩房
叫價 498萬元
賣點 優質會所、可養寵物、園林池景、心水推介

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3R2gcim

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

祥益地產 上車盤 屯門 豫豐花園 私人屋苑

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