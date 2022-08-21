【帶你睇盤】環境寧靜准養寵物　豫豐花園兩房叫價不用500萬

屯門樓價相對低水，成為不少上車客首選，其中豫豐花園是不錯之選。雖然屋苑不是位於屯門市中心，需搭一程車才到港鐵兆康站，但勝在樓價低水，有500萬元以下之選。

今次祥益地產推介的單位為8座中層H室，實用面積361平方呎，兩房間隔，現叫價498萬元，實用呎價約13,795元，屋苑最大賣點是可養寵物，而且有會所，樓齡未夠20年。

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放盤單位 屯門豫豐花園8座中層H室（物業編號：AN231378） 實用面積 361平方呎 間隔 兩房 叫價 498萬元 賣點 優質會所、可養寵物、園林池景、心水推介

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