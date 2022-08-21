英國最大港口近2000人罷工 恐加劇供應鏈問題

受通貨膨脹高企影響，英國民眾面對重大生活成本壓力，各行業人士希望獲加薪應對。當地最大港口費利克斯託港近2,000工人因不滿加薪幅度，宣布舉行一連8日罷工。據悉，今次雖或會加劇供應鏈問題，但估計不會引起災難級影響。

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英國工會「團結聯盟」（Unite the Union）以大比數通過，支持費利克斯託港（Felixstowe）工人周日（21日）起發動8日罷工。港口參加自1989年以來首次有工人罷工，約1,900名員工參與，包括起重機司機﹑機器操作員及裝卸工人等。

工會秘書長格雷厄姆（Sharon Graham）表示，費利克斯託港利潤豐厚，2020年獲利6,100萬英鎊（約5.66億港元），其母企CK Hutchison控股當年甚至派息9,900萬英鎊（約9.18億港元），指港口工人亦理應獲得合理的加薪。

費利克斯託港發出聲明，指工會未有積極談判並尋找解決辦法，為此感到失望。港口方了解員工面臨困難時期，但認為平均加薪8%是一個公平方案。港口方亦為罷工可能導致英國供應鏈受影響致歉，指今次工業行動沒有贏家。

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港口消息人士透露，雖然罷工可能造成不便，但對英國供應鏈不會形成災難級影響，聲稱新冠肺炎疫情早已釀成問題。消息人士更指出，供應鏈問題已成常態。但全球最大的貨櫃航運公司馬士基（Maersk）警告，費利克斯託港罷工將有嚴重影響。

費利克斯託港位處英格蘭東海岸，約有2,550名工人，為全英最繁忙港口，處理英國48%的貨櫃貿易。

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責任編輯：吳漢培